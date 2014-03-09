آغاز فعالیت نمايشگاه های بهاره عرضه مستقيم كالا در شهرستان هاي کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و طي مراسمي با حضور معاون برنامه ريزي استاندار كردستان و شماري ديگر از مديران و مسئولان استاني و شهرستاني، نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در سنندج و ساير شهرستان هاي استان كردستان به صورت همزمان گشايش يافت.

معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان در مراسم گشايش اين نمايشگاه طي سخناني اظهار داشت: در سال جاري و با هدف تثبيت قيمت ها در بازار و همچنين دسترسي راحت تر مردم به كالا و خدمات اساسي مورد نياز خود 11 باب نمايشگاه در مراكز شهرستان هاي استان كردستان برپا شده است.

بختيار خليقي بيان كرد: در مجموع در سطح استان كردستان 787 غرفه در قالب نمايشگاه هاي بهاره براي عرضه مستقيم كالا و خدمات مورد نياز مردم تدارك ديده شده است و انتظار مي رود كه اين اقدامات در راستاي كمك به تامين نيازهاي اساسي موثر و مفيد باشد.

وي با بيان اين نكته كه در سال جاري تلاش شده است تا زمينه براي عرضه كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم در اين نمايشگاه ها فراهم شود، افزود: همواره يكي از دغدغه هاي مردم و مسئولان به عرضه كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم در اين نمايشگاه ها مربوط مي شد كه خوشبختانه در سال جاري اين دغدغه مورد توجه قرار گرفت و كالاهاي اساسي در اولويت اصلي براي حضور در نمايشگاه قرار گرفتند.

معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان ادامه داد: با توجه به همكاري و مشاركت اصناف و بازاريان استان كردستان و همچنين شماري از واحد توليد كننده كالاهاي حاضر در نمايشگاه با 10 تا 15 درصد تخفيف به مردم عرضه مي شوند.

وي به برپايي دو باب نمايشگاه در سنندج خبر داد و گفت: در راستاي تامين شرايط لازم براي دسترسي هر چه بهتر شهروندان سنندجي به تامين كالاهاي اساسي و مورد نياز خود در آستانه سال نو دو بابا نمايشگاه در سنندج برپا شده است ولي در ساير مراكز شهرستاني هر كدام يك باب نمايشگاه برپا شده است.

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان نيز در ادامه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي كنترل و نظارت بر عرضه كالا در اين نمايشگاه ها عنوان كرد: همزمان در تمامي نمايشگاه هاي استان تيم هاي نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان در محل مستفر شده اند.

فريبرز دهقان يادآور شد: قيمت گذاري تمامي كالا و اجناس حاضر در اين نمايشگاه با مشاركت اتحايه هاي صنفي و سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و در طول زمان برگزاري نمايشگاه نيز به صورت ويژه بر عرضه محصولات با قيمت گذاري صورت گرفته نظارت مي شوند.

وي همچنين با اشاره به بازرسي هاي موردي از قيمت كالاهاي عرضه شده در اين نمايشگاه يادآور شد: تلاش مي شود زمينه براي تثبيت قيمت هاي اعلام شده در اين نمايشگاه ها و همچنين سطح بازار استان كردستان فراهم شود و به همين دليل از اقشار مختلف مردم نيز انتظار مي رود كه در صورت مشاهده هر گونه تخلف احتمالي موارد را به بازرسان مستقر در نمايشگاه و يا شماره تماس 124 اطلاع دهند.

اين مراسم با حضور معاون برنامه ريزي استاندار كردستان، معاونين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، معاون فرماندار سنندج، رئيس شركت غله و خدمات بازرگاني استان، مسئولان و مديران مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي شهرستان سنندج برگزار شد.