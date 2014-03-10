عباس رافعی درباره تله‌فیلم «جلوی چشم» اولین ساخته پژمان چشمی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم برای سنین کودک و نوجوان ساخته شده است و چون حال و هوای نوروزی دارد قبل از نوروز فیلمبرداری شد و احتمالا برای ایام عید به تلویزیون داده می‌شود تا در یکی از شبکه ها پخش شود.

وی ادامه داد: به دلیل محتوای این فیلم فکر می کنم اگر قرار باشد شبکه ای آن را پخش کند شبکه دوم سیما که شبکه کودک و نوجوان است، خواهد بود و اصلا هدف اولیه ما از ساخت فیلم این بود که آن را به جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان ارائه دهیم.

تهیه‌کننده فیلم «جلوی چشم» درباره داستان آن توضیح داد: فیلم درباره خانواده متوسطی است که یک پسر نوجوان دارند. این پسر نوجوان قرار است لباس هایی را که خانواده اش برای او و خواهرش نشان کرده اند، بخرد اما وقتی به بازار می رود ماجراهایی برایش اتفاق می افتد که منجر به گم شدن پولش می شود و بعد از این پسر تصمیم می گیرد از راهی پولی بدست آورد و این لباس ها را تهیه کند که داستان شکل می گیرد و ماجراهایی پیش می آید.

رافعی درباره شخصیت نوجوان این فیلم بیان کرد: داستان این فیلم یک مرحله گذار را برای این پسر نشان می دهد و اینکه او برای تهیه لباس خواهرش چگونه فداکاری می کند.

کارگردان فیلم «فصل فراموشی فریبا» درباره اینکه فیلم «جلوی چشم» در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: بخش اعظم لوکیشن‌های این فیلم در بازارچه تجریش انتخاب شده است، فیلمبرداری این کار در 18 جلسه انجام شد و حالا فیلمبرداری کار به پایان رسیده و در مرحله تدوین است. صداگذاری و موسیقی هم هنوز شروع نشده است.

رافعی با اشاره به بازیگران این فیلم عنوان کرد: این فیلم ترکیبی از بازیگران حرفه ای و نیمه حرفه ای است که در آن میرطاهر مظلومی، مریم خدارحمی، پریسا گلدوست، افشین سنگ چاپ، حامد کیازال، پروین ملکی، رحمان مقدم، امیر کیوان معصومی، بهنام مختاری، ناصر جعفری، ابراهیم ریحانی و ... بازی می‌کنند.

به گفته وی، این فیلم طرح خوبی داشت و حال و هوای فیلم های کانون پرورشی فکری را تداعی می‌کرد و همین امر باعث شد که به سراغ آن برود.

کارگردان فیلم «آزاد راه» در پایان خاطرنشان کرد: در این سال ها برای کودکان کمتر فیلم ساخته شده است. فیلمسازان دیگر برای بزرگترها فیلم می سازند و ما فیلم هایی مثل «بادکنک سفید» کمتر می‌بینیم.