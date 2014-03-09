تعطیلات نوروز فرصتی برای توسعه گردشگری کرمانشاه است/ آماده باش 4 هزار نیروی هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار در سومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر که شامگاه شنبه در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: فراگیر ترین اتفاق سال همین عید نوروز است و به همین دلیل باید توجه زیادی به این امر و آنچه که به واسطه آن اتفاق می افتد داشته باشیم.

وی ادامه داد: استان ما باید نقش خود را به خوبی در ایام نوروز و در بحث پذیرش گردشگران نوروزی ایفا کند و دستگاهای دولتی استان باید هر کدام وظیفه خود را انجام بدهند تا استان کرمانشاه سهم بیشتری از میزبانی مسافرهای نوروزی در ایام نوروز را به خود اختصاص بدهد.

نیک کردار افزود: وقتی مسافرانی به استان می آیند در میان آنها همه جور شخصیتی وجود دارد و هر کدام ازآنها تصویر خود را از ما و استان کرمانشاه در ذهن خواهند داشت و برخوردهای ما در ارائه خدمات را می بینند و این امر می تواند از میزان اعتبار ما کم یا بر آن بیافزاید.

وی اضافه کرد: این سفرها می تواند به اشتغال زایی در استان کمک کند و تاثیر مثبتی در بهبود شاخص های توسعه ای بگذارد و در نهایت وضعیت اقتصادی کرمانشاه را بهبود بخشد، به همین دلیل تمام دستگاها باید نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند تا استان کرمانتشاه به قطب گردشگری و توریستی کشور تبدیل شود.

4 هزار نیروی هلال احمر به مسافرانوروزی خدمات ارائه می دهند

در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان هلال احمر استان عنوان داشت: در ایام نوروز 4 هزار نفر از عوامل امدادی و اعضاء جمعیت جوانان هلال احمر خدمات امدادی را در 57 پایگاه امداد شهری و پستهای راهنمایی نوروزی به مسافران ارائه می کنند.

عادل شفیعی گفت: جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تمام توان خود برای ارائه خدمات به میهمانان نوروزی را بهترین نحو ممکن به کار خواهد گرفت.