مدافع تیم فوتبال رئال مادرید ال کلاسیکو را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید امروز یکشنبه در حالی در ورزشگاه خارج از خانه به مصاف لوانته می‌رود که "آلوارو آربلوئا" را به خدمت نخواهد داشت.

"کارلو آنچلوتی" در نشست خبری روز شنبه ضمن اعلام این خبر، گفت: او از ناحیه زانو دچار مشکل شده و باید چند روز استراحت کند. بعد از آن باید ببینیم می‌تواند تمرین کند یا نه.

بر پایه گزارش رویترز، رسانه‌ها از احتمال غیبت سه هفته‌ای این بازیکن خبر داده‌اند که این یعنی آربلوئا بازی با شالکه در یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 18 مارس (27 اسفند) و ال کلاسیکو که پنج روز بعد برگزار می‎شود، را از دست خواهد داد.