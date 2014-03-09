150 چالش در حوزه پرستاری/ تعداد پرستاران کشور باید 3 برابر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی با تأکید بر استاندارد سازی حرفه ای و خدمتی پرستاری، اظهار داشت: طبق استانداردها باید به ازای هر تخت بیمارستانی دو نفر پرستار وجود داشته باشد که اکنون در این بخش با کمبود روبرو هستیم و تا رفع این کمبودها باید از ظرفیت و توان دانشکده های پرستاری استفاده شود.

وی گفت: بر این اساس دانشجویان ترم ششم به بعد که دارای شرایط و ضوابطی از جمله معدل بالای 14 هستند می توانند به عنوان پرستار و با دریافت دستمزد مشغول به کار شوند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، سمت و سوی برنامه های این معاونت را، ارتقای جایگاه پرستاری و رضایتمندی مردم دانست و با بیان اینکه تاکنون براساس 8 ماموریتی که به معاونت پرستاری ابلاغ شده است ، 10 برنامه در شرف تدوین و ابلاغ است.

میرزابیگی ادامه داد: استفاده از دانشجویان گروه پرستاری، ساماندهی مراکز مراقبت با تعرفه های مشخص و نظارت بر این مراکز از جمله این برنامه هاست.

وی، ارائه خدمات در منازل و مراقبتها به صورت علمی، تدوین آیین نامه جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی پرستار در مناطق محروم از طریق ایجاد مشوق های آموزشی و انگیزشی و اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به پرستاران برای نظارت و کنترل بر ارائه دهندگان خدمات پرستاری را از دیگر برنامه های در دست تدوین اعلام کرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: بایستی کار مراقبت و پرستاری از چارچوب صرف بیمارستانی خارج شده و به متن جامعه ورود کند تا مردم بتوانند از سطح خدمات خوب و علمی مراقبتی پرستاری برخوردار شوند.

وی در خصوص رضایتمندی مردم از خدمات پرستاری گفت: باید این رضایتمندی بر مبنای علمی و نه بر مبنای عاطفی تعریف شود.

میرزابیگی اظهار داشت: رضایتمندی مردم از خدمات حرفه ای و علم مراقبت و پرستاری در تمام سطوح نظام سلامت و عرصه های دولتی و غیر دولتی و نیز برخوردار بودن نظام سلامت از پرستارانی با انگیزه، عالم، متخصص و با اخلاق در آینده ای نه چندان دور از اهدافی است که باید به آن برسیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و افزود: این قانون در ابتدا باید به صورت آزمایشی اجرا شود همچنین بیمه‌ ها نیز از آن حمایت کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون 2500 میلیارد تومان بوده است، گفت: این اعتبار واقعی نیست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری معتقد است که اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، می‌تواند سبب افزایش منابع درآمدی بیمارستانها شود.

میرزابیگی در خصوص اخذ پروانه کار توسط پرستاران خاطرنشان کرد: قانون ارائه پروانه کار به پرستارانی که در سطح جامعه فعال هستند، می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل صلاحیت حرفه‌ای موثر باشد.

وی تصریح کرد: علت رها شدن فعل مراقبت و پرستاری در جامعه این است که مردم شناخت درستی از پرستاران ندارند و به عبارت دیگر خدمات ارائه شده در قالب پرستاری به مردم توسط افراد غیر متخصص ارائه می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بازآموزی و آموزش مداوم در حوزه پرستاری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در صورت عدم تعیین استانداردهای بومی، مبحث کمبود و تعداد پرستار نیز قابل تشخیص نیست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 150 چالش در حوزه پرستاری وجود دارد که 26 مورد آن به برنامه عملیاتی تبدیل شده و در 4 سال آینده به ترتیب اولویت رسیدگی می‌شود.

میرزابیگی در خصوص ماموریتهای معاونت پرستاری وزارت بهداشت یادآوری کرد: برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر خدمات مراقبتی پرستاری، اهتمام به نظارت بر مراقبت در بخش خصوصی و چاره‌اندیشی برای رفع کمبود نیروی پرستار در کوتاه‌مدت و بلندمدت از جمله این مأموریتهاست.

وی استفاده از ظرفیتهای دانشکده پرستاری برای جبران کمبود پرستار در کشور را یکی از این برنامه ها دانست و افزود: بر اساس این طرح از این پس دانشجویان رشته پرستاری از ترم شش به بعد با داشتن معدل بالاتر از 14 می توانند به عنوان پرستار و با دریافت دستمزد مشغول کار شوند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: هم اکنون شاخص استانداردهای تعداد پرستار به تخت در کشور خیلی اندک و بین نیم تا یک پرستار است در حالی که برای ارتقای خدمات پرستاری این شاخص باید دو تا سه برابر شود.

میرزابیگی اظهار داشت: با توجه به تامین زیرساختهای موجود برای رسیدن پرستاران به جایگاه ایده آل، تنها رسیدگی به مشکلات صنفی پرستاران علاج درد نیست و جامعه پرستاری باید پاسخگوی بیماران و مردم باشد.