به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه هفتمین همایش ملی اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) با عنوان «نشر الکترونیک؛ رویکردها و مسائل» فراخوان مقاله داد.
رشد روزافزون نشر الكترونیك در دنیا و تعامل بیشتر كتابخانهها با این حوزه به ویژه با راهاندازی كتابخانههای دیجیتال و مشكلات و چالشهایی كه این حوزه در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارد، انجمن دانشجویی كتابداری و اطلاعرسانی را بر آن داشته تا همایش سالانه خود را به بررسی و آسیبشناسی نشر الكترونیك در ایران اختصاص دهد.
داریوش مطلبی (سردبیر نشریه کتاب ماه کلیات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرری) دبیر علمی هفتمین همایش ادکا است.
محورهای این همایش به شرح ذیل است:
1- مدلها و پارادایمهای جدید نشر الكترونیك
2- نشر الكترونیك و نهضت دسترسی آزاد
3- مسائل حقوقی (امنیت، حفظ حریم خصوص و مسائل مالكیت ادبی و هنری)
4- میراث دیجیتال (حفاظت و نگهداری از منابع دیجیتال)
5- بسترها و ابزارهای نشر الكترونیك
6- خودناشری در فضای الكترونیك
7- كتابخانهها و نشر الكترونیك
8- اقتصاد نشر الكترونیك
9- نشر الكترونیك در ایران
10- نقش متخصصان علم اطلاعات در دنیای نشر الكترونیك
آخرین مهلت ارسال چیکیده مقالات به دبیرخانه همایش به نشانی خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، طبقه اول، اتاق 107 تا 25 فروردین 93 و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 30 اردیبهشت 93 خواهد بود. تاریخ برگزاری این همایش آبان 1393 و در هفته کتاب و کتابخوانی خواهد بود. زمان اعلام نتایج داوری مقالات 20 شهریور 1393 خواهد بود.
نظر شما