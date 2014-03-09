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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

سال آینده در هفته کتاب؛

یک همایش ملی با موضوع نشر الکترونیک برگزار می‌شود

یک همایش ملی با موضوع نشر الکترونیک برگزار می‌شود

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران همایشی را با عنوان «نشر الکترونیک؛ رویکردها و مسائل» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه هفتمین همایش ملی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) با عنوان «نشر الکترونیک؛ رویکردها و مسائل» فراخوان مقاله داد.

رشد روزافزون نشر الكترونیك در دنیا و تعامل بیشتر كتابخانه‌‏ها با این حوزه به ‏ویژه با راه‌‏اندازی كتابخانه‏‌های دیجیتال و مشكلات و چالش‌‏هایی كه این حوزه در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارد، انجمن دانشجویی كتابداری و اطلاع‏‌رسانی را بر آن داشته تا همایش سالانه خود را به بررسی و آسیب‏‌شناسی نشر الكترونیك در ایران اختصاص دهد.

داریوش مطلبی (سردبیر نشریه کتاب ماه کلیات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرری) دبیر علمی هفتمین همایش ادکا است.

محورهای این همایش به شرح ذیل است:

1-  مدلها و پارادایم‏‌های جدید نشر الكترونیك
2-  نشر الكترونیك و نهضت دسترسی آزاد
3-  مسائل حقوقی (امنیت، حفظ حریم خصوص و مسائل مالكیت ادبی و هنری)
4-  میراث دیجیتال (حفاظت و نگهداری از منابع دیجیتال)
5-  بسترها و ابزارهای نشر الكترونیك
6-  خودناشری در فضای الكترونیك
7-  كتابخانه‌ها و نشر الكترونیك
8-  اقتصاد نشر الكترونیك
9-  نشر الكترونیك در ایران
10- نقش متخصصان علم اطلاعات در دنیای نشر الكترونیك

آخرین مهلت ارسال چیکیده مقالات به دبیرخانه همایش به نشانی خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، طبقه اول، اتاق 107 تا 25 فروردین 93 و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 30 اردیبهشت 93 خواهد بود. تاریخ برگزاری این همایش آبان 1393 و در هفته کتاب و کتابخوانی خواهد بود. زمان اعلام نتایج داوری مقالات 20 شهریور 1393 خواهد بود.

کد مطلب 2252228

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