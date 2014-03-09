80 درصد مراجعه کنندگان به کتابخانه های کرمان جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجوادحسین زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شوراي احياء امر به معروف و نهي از منكراداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان تشکیل شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان افزود: گرچه شناخت ضرورت، مراتب، مراحل، شرايط و احكام امر به معروف و نهي از منكر لازم و مفيد است ، ولي مهمتر از آن، احساس مسئوليت كردن، تشويق و ترغيب شدن و انگيزه پيدا كردن افراد جامعه براي عمل به تذكّر لِساني است.

وی گفت: گسترش همه جانبه و فراگير امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي، پايه‌هاي تحكيم وحدت و حفظ كيان و ارزش‌هاي ديني وانقلابي است.

حسین زاده بااشاره به اینکه بیش از80 درصد مراجعین به کتابخانه های عمومی را جوانان تشکیل می دهند،گفت:می توان از ظرفیت اعضاء ومراجعین کتابخانه های عمومی جهت بسط وگسترش فریضه امربه معروف ونهی از منکراستفاده کرد.

درادامه شجاع حیدری مسئول تذکر لسانی ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان گفت:کتابخانه های عمومی پایه های فرهنگی جامعه هستند که می توان آنها را بعنوان یکی از مراکز فرهنگی تاثیرگذار در جهت ترویج شعائر اسلامی محسوب کرد.

وی گفت:امربه معروف ونهی از منکر درقالب نمی گنجد و همه افراد جامعه باید زمینه ساز احیای این فریضه الهی باشند.

شجاع حیدری از راه اندازی باشگاه فرهیختگان همیار معروف در ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان خبرداد.

شایان ذکراست شورای احياء امر به معروف و نهي از منكر اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان بااعضا ذیل تشکیل شده است:

محمدجوادحسین زاده رئیس شورا - الهام حیدرپور دبیرشورا – احمد رضاپور مسئول تذکر لسانی-مجتبی پورحبیبی مسئول روابط عمومی وامور فرهنگی - ابراهیم کمالی اموراجرایی وپشتیبانی-علی زواری روحانی-زهره شاهرحمانی معتمد.