همایش تجلیل از قهرمانان ومدال آوران جهانی وآسیایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در سالن اجتماعات شهرداری کرمانشاه برگزاری شد، با استقبال خوبی نیز همراه شده بود، از حدود 70 نفر از ورزشکاران کرمانشاهی که توانسته بودند در رقابت های جهانی و آسیایی مدال کسب کنند با اهدای لوح سپاس و جایزه تقدیر به عمل آمد.

توجه به قهرمانان ورزشی کرمانشاه

سالار احمد زاده رییس کمیسیون ورزش شورای شهر کرمانشاه در حاشیه این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از وظایف شورا و شهرداری توجه به مسئله ورزش است، امروز نیز با برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان گام مهمی در این راستا برداشته شد.

احمد زاده تاکید کرد: شهردار و شورای شهر کرمانشاه به طور جدی خواهان برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی بودند که خوشبختانه امروز تمامی قهرمانان ورزشی مورد تجلیل قرار گرفتند، به نظرم این برنامه ها باید ادامه داشته باشد، سعی خواهیم کرد که برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان را به صورت یک برنامه تصویب شده هر ساله برگزار کنیم.

این عضو شورای شهر کرمانشاه در ادامه گفت: بستر برای افتخارآفرینی قهرمانان ورزشی باید فراهم شود، این وظیفه مسئولین است ک در این راستا اقدامات لازم را انجام بدهند، من از جانب شورای شهر و شهرداری کرمانشاه قول خواهم داد که همیشه حامی ورزشکاران کرمانشاهی باشیم.

رسیدگی به مسئله شغل ورزشکاران

محمد رزم نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت اشتغال ورزشکاران کرمانشاهی، گفت: به طور حتم مسئله فراهم کردن شغل برای ورزشکاران کرمانشاهی را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. امروز مشاهد کردم که قهرمانان ورزشی استان از مسئولین خواستند که مسئله اشتغال آنها را رسیدگی کنند، قول خواهم داد که نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت این موضوع را رسیدگی کنند.

رزم تاکید کرد: یکی از برنامه های ما برای قهرمانان ورزشی، بحث خدمت سربازی آنها است. مجلس به دنبال راهکاری است که مدال آوران رقابت های ورزشی در عرصه های جهانی و آسیایی از انجام خدمت سربازی معاف شوند. به نظرم تصویب این مصوبه کمک شایانی را به قشر ورزشکار خواهد کرد.

قهرمانان ورزشی استان برای جامعه و مردم کرمانشاه قابل احترام هستند

رییس تربیت بدنی شهرداری نیز دراین باره در گفتگو با خبرنکار مهر گفت: بحث این نیست که شهرداری و شورای شهر چرا باید از قهرمانان ورزشی تجلیل بکند، اصلا این حرف اشتباه است، قهرمانان و مدال آوران ورزشی استان برای جامعه و مردم کرمانشاه قابل احترام هستند، خوشبختانه هم شهردار محترم و هم اینکه تمامی اعضای شورای شهر، مسئله ورزش را یکی از دغدغه های اصلی خود می دانند، رویکرد ورزشی شهرداری و شورای شهر، درپاسداشت مفاخر ورزشی کاری بسیار ارزشمند است که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد.

قارونی با بیان اینکه حضور حسین رضا زاده و علیرضا دبیر که قرار بود به عنوان مهمانان ورزشی امروز در این مراسم حضور پیدا کننددر آخرین لحظات منتفی شد گفت: قرار بود که در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی حضور حسین رضا زاده وعلیرضا دبیر شرکت کنند که متاسفانه بنابر وجود برخی از مشکلات این حضور منتفی شد.

گفتنی است که در مراسم تجلیل از قهرمانان ومدال آوران ورزشی، به رسم یادبود از خانواده‌های معظم شهدای ورزشکار محسن دارابی، محمدی‌نیا و اردشیر الهیاری تجلیل شد و همچنین از چهره های ماندگار ورزشی کرمانشاه همچون محمد طالبی، علیرضا یزدانی و نعمت‌الله زرانگی تقدیر به عمل آمد.

بخش دیگر این مراسم تقدیر از مربیان موفق ورزش کرمانشاه بود که کوروش باقری( وزنه برداری)، سمیه میرانی (ووشو)، کیوان شمسی (قایق‌رانی)، زهرا شاه‌محمدی (پیوند اعضا)، طیبه ملکی (گل‌بال نابینایان) و بهمن پرورش (غواص) جوایز خود را دریافت کردند.

همچنین در بخش تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران جهانی از مریم هاشمی (ووشو)، محمد خالوندی (پرتاب نیزه)، جعفر دلیری و احسان امینی (کشتی)، میلاد رشیدی (وزنه‌برداری)، نیلوفر محمدی (پیوند اعضا)، مهرداد صیدی (جودو)، بهاره صفری (کاراته)، فرود حجتی (کشتی)، مسعود حجی‌زواره (تکواندو) و صمد عباسی (وزنه‌برداری) تقدیر شد.

هامون درفشی‌پور (تکواندو)، پگاه زنگنه (کاراته)، مهدی حاتمی (پرورش اندام)، خیرالله قهرمانی (کشتی)، محمدجواد عباسی (شنا)، (شنا)،نادیا تالانگ (قایق‌رانی)، شهلا بهروزی‌راد (قایق‌رانی)، هیوا افضلی (قایق‌رانی)، فاطمه کرم‌جانی (قایق‌رانی)،افشین شعبانی(قایق رانی)،هادی جعفری( قایق رانی)، میر محمد فتاح‌پور و سونیا گماری و محمدصدیق حشمتیان( کانوپولو) مورد تقدیر قرار گرفتند.

سامان حیدری و بهنوش نجفی و سعید احمدی (کاراته)، سوده عزتی (ووشو)، کیا قدمی (وزنه‌برداری)، محسن مهری (کبدی)، حسین کیهانی (دو و میدانی)، توحید نصیری و میثم شهبازی و نصیر عزیزی و جواد جوادی‌فر و سیروس دهبان و سعید مردای (پرورش اندام)، فرزاد کولیوند (کشتی) و سمیرا ملک‌پور (کاراته) نیز به عنوان مدال آور رقابت های آسیایی مورد تجلیل قرار گرفتند.