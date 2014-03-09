دکتر محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیگیری وضعیت طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: در دوره ای که در دانشگاه تهران هستم طرح توسعه دانشگاه را به بهترین حالت پیگیری خواهم کرد.

وی افزود: در این دوره استارت جدید طرح توسعه دانشگاه تهران را خواهم زد.

به گزارش مهر، طرح توسعه دانشگاه تهران سابقه 15 ساله دارد و آغاز آن به حدود سال‌های 74 و 75 باز می گردد و تا 83 متوقف بود که دراین سال اعتباری برای این طرح اختصاص داده و مقرر شد طرح در مدت کوتاهی به اتمام رسد.

از سال 83 تا سال 86 طرح خوب پیش رفت به طوریکه در سال 84 تا 86 و در سال 88 به تصویب روسای دو دانشگاه رسید که از این سال تا کنون مجددا متوقف شد. در این طرح پیش بینی شده است چیزی حدود 600 درصد به فضای سبز دانشگاه اضافه شود با اجرایی شدن این طرح فضای دانشگاه بزرگتر شده و فضای سبز آن گسترش پیدا می کند.

با اجرای طرح وسعت فعلی دانشگاه تهران که حدود 22 هکتار است به 50 هکتار افزایش پیدا می کند و محدوده طرح از جنوب به خبابان انقلاب، از غرب به کارگر شمالی ، از شمال بلوار کشاورزو از شرق به خیابان وصال منتهی خواهد شد.



