مشکلات و موانع بخش تولید و صنعت استان ایلام باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی عصر شنبه در جمع تولیدکنندگان از آمادگی نمایندگان ایلام در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکل ها، چالش ها و موانع پیش روی بخش تولید استان و کشور خبر داد و گفت: عزم و نگاه ما معطوف به تقویت تولید ملی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از مسوولين و مدیران بانک های عامل خواست به منظور رونق بخشیدن به فضاي كسب و كار مولد و همچنين تقويت بخش هاي اقتصادي خصوصاً بخش صنعت ومعدن به کمک تولیدکنندگان آیند.

وی تصریح کرد: مشکل ها و موانع بخش تولید و صنعت کشور و استان باید هرچه زودتر شناسایی و رفع شود.

وی ادامه داد: تقویت مقوله تولید زمینه ساز اشتغال، صادرات، ارزآوری و رونق اقتصادی است و هر مقدار که تولید حمایت شود به تناسب آن توسعه اقتصادی به بار خواهد نشست.

این نماینده مجلس اظهار داشت: تولیدکنندگان ایلامی مظلوم واقع شده اند و در سال های گذشته آن گونه که باید از ظرفیت های آنان برای توسعه استان و رفاه مردم استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي از طريق حمايت از توليد ملي محقق خواهد شد و رمز موفقيت كشور در جهت رفع مشكل اشتغال و همچنين توسعه پایدار اقتصادی از طريق رونق صنعت ومعدن و حمایت ازتولید ملی است.

یارالله نصیری رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام نیز با بیان اینکه استان ایلام یکی از مناطق در حال توسعه کشور محسوب می‌شود، افزود: وضعیت صنعت نوپای ایلام نیازمند توجه و عنایت ویژه‌ای برای حل موانع و مشکلات تولیدی در استان ایلام است.

رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان ایلام گفت: حجم بدهی کل واحدهای مشکل‌دار ایلام یک هزار میلیارد ریال است.

رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان ایلام با بیان اینکه کسانی که امروز در عرصه تولید و فعالیت صنعتی دچار چالش شده‌اند از خانواده‌های اصیل و ریشه‌دار استان ایلام هستند، تصریح کرد: هر کدام از این خانواده ها بنا به دلایلی امروز گرفتار شده‌اند و لازم است که همه ما به عنوان مسئول در جهت گره‌گشایی از مشکلات آنان قدم برداریم.

وی با اشاره به اینکه بررسی ریشه‌ای موانع و مشکلات تولید و در کنار آن استفاده از ظرفیت نیروهای تاثیرگذار، خصوصاً نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در استان امری ضروری است، افزود: حرکت در مدار رفتار اخلاق گرایانه، موًدبانه، دلسوزانه و در عین حال دوستانه می‌تواند امید را به چرخه تولید استان بازگرداند.

یارالله نصیری یادآور شد: کل حجم بدهی 53 واحد تعطیل و مشکل‌دار استان یک هزار میلیارد ریال است که در راستای رفع این مشکل در استان ایلام باید تلاش شود و برای درمان آن نسخه‌ای شفابخش پیچید.