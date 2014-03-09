همه واحدهای قابل واگذاری مسکن مهر پردیس از امکانات زیربنایی بهره مند هستند

سید مهدی هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه امور زیربنایی واحدهایی که در ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح و به متقاضیان واگذار شد تأمین شده بود و این خانه ها دارای انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب هستند.

وی از واگذاری روزانه واحدهای مسکن مهر پردیس خبر داد و گفت: نکته مهم در این میان شروطی شامل تحویل دریافت دفترچه اقساط و خریداری پکیج توسط متقاضیان در واگذاری واحدها در نظر گرفته شده تا امور به شکلی قانونی انجام و خدای ناکرده سلامت شهروندان نیز به خطر نیفتد.

این مسئول در تشریح دلایل الزام تهیه پکیج از سوی متقاضیان خاطرنشان کرد: کارشناسان امر در احداث واحدهای مسکن مهر فاز سه پردیس از سامانه مدرن "قالب تونلی" سود برده اند که یکی از ویژگی های این سیستم حذف دودکش است.

هدایت ادامه داد: استفاده از دودکش در خانه های مجهز به سیستم یاد شده می تواند جان سکنه را به خطر انداخته و رویدادهای ناگوار و حتی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، از این رو مجموعه شرکت عمرانی شهر جدید پردیس خرید پکیج را شرطی لازم در واگذاری واحدهای آماده می داند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس اضافه کرد: علاوه بر این شرکت گاز نیز کنتور واحد مسکونی را بدون داشتن پکیج نصب نمی‌ کند تا مشکلی از این ناحیه متوجه مردم نشود.

وی از وجود بازوان نظارتی قوی در خصوص واحدهای واگذاری و آماده افتتاح خبر داد و گفت: خوشبختانه امور جاری در سایه درایت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و همچنین مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید با نظارتی دقیق بر مسائل مختلف از جمله واحدهای واگذاری و آماده افتتاح همراه است.

این مسئول تصریح کرد: اعزام کارشناسانی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از گشایش دو هزار واحد افتتاح شده در دهه فجر و عدم صدور مجوز در خصوص 300 واحد مشکل دار خود مهر تأییدی بر این مدعی است.

هدایت ادامه داد: در حال حاضر نسبت به تأمین آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب حتی بیش از دو هزار واحد اقدام شده و واحدی بدون برخورداری از امکانات مذکور به متقاضیان واگذار نمی شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس افزود: همه کسانی که در امور انبوه سازی به نوعی دخیل هستند بدون تردید تأیید خواهند کرد که دو هزار واحد مسکونی خود به مثابه شهری کوچک است، از این رو ظرف مدت زمانی کوتاه نمی توان چنین حجمی از خانه را به متقاضیان رساند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 600 واحد از دو هزار واحد افتتاح شده در دهه فجر به صاحبان آن تحویل شده و سایر متقاضیان در مرحله صدور دفترچه اقساط هستند.

این مسئول همچنین در خصوص برخی شائبه ها در خصوص نقصان در واحدهای مسکن مهر و استفاده از روش های تحویل موقت و نهایی اظهار داشت: در واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان، دیگر تحویل موقت و نهایی مطرح نیست و خانه های آماده به صاحبان آن واگذار می شود.

هدایت ادامه داد: همچنین طبق قرارداد اگر نواقصی هم در برخی واحدهای مسکونی دیده شود، پیمانکار مکلف به رفع آنها و تکمیل مندرجات در قرارداد است و مردم نگران این مسائل نباشند.