مجمع عمومی انتخاباتی شهرک صنعتی خرمدشت قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومي انتخاباتي شركت خدماتي شهرک صنعتي خرمدشت صبح یکشنبه با حضور مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان برگزار شد.

عبدالقهار ناصحي در این جلسه اظهارداشت: در راستاي اجراي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركها و نواحي صنعتي به شركتهاي خدماتي، موضوع مصوبه مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، پس از برگزاري مجمع عمومي انتخابات، انتخاب اعضاء هيئت مديره اداره امور این شهرک به بخش خصوصي واگذار شد.

وی افزود: واگذاری این شهرک به منتخبين واحدهاي صنعتي مستقر در آنها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و كاهش تصدی گری شركت شهرک های صنعتی انجام شده است كه با اجرای این قانون فرصتي مناسب براي حضور بخش غير دولتي در سطح مديريت و اجراي طرح ها و برنامه هاي مناسب جهت ارتقاء نگهداري شهركهاي صنعتي فراهم مي شود.

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان قزوین با اشاره به مزاياي شركت هاي خدماتي شهركهاي صنعتي تصریح کرد: مهمترين مزاياي اين شركتها را مي توان به رسميت بخشيدن به شكل هيئت امناهاي قبلي در قالب هيئت مديره، برخوردار بودن اعضاء هيئت مديره و مدير عامل از مزاياي قانوني در تصميم گيريها و اجراي مصوبات، كاهش هزينه هاي اداره امور شهرک با توجه به خصوصي بودن شركت و همچنين تعريف بهينه اولويت هاي كاري شهركها و نواحي صنعتي اشاره کرد.

ناصحی بیان كرد: با واگذاری مالكیت و اداره شهرک های صنعتی استان قزوین، شركت شهرک های صنعتی به عنوان ناظر عالی، كار نظارت بر حسن انجام امور را بعهده خواهد داشت.

شهرک صنعتي خرمدشت با مساحت دو هزارو 233 هكتار از بزرگترين شهركهاي صنعتي كشور محسوب مي شود كه در شش فاز طراحي شده است و فاز اول اين شهرک به مساحت 300 هكتار با تعداد 113 قرارداد منعقد شده با متقاضيان سرمايه گذاري و 27 واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري در حال فعاليت است.

در اوايل سالجاري اداره پنج شهرک و ناحيه صنعتي كاسپین، لیا، آراسنج، حیدریه و دانسفهان در استان به بخش خصوصی واگذار شده بود كه این شركت هاي خدماتي در حال فعاليت در شهركهاي صنعتي هستند.