رشد 62 درصدی تقسیم سود صنایع بورسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارها نشان می دهد، سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 91 مبلغ 169 هزار و 733 میلیارد ریال بود که این رقم تاکنون با رشدی 62 درصدی به رقم 276 هزار و 22 میلیارد ریال رسیده است.



بر اساس این گزارش، 294 شرکت بورسی در مجامعی که تا نیمه اسفندماه جاری برگزار کردند در برابر تحقق درآمد بیش از 365 هزار و 36 میلیارد ریال، بالغ بر 276 هزار و 22 میلیارد ریال را در مجامع خود تقسیم کردند که این رقم عددی معادل 73 درصد از کل درآمد واقعی این شرکت هاست.



گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 100 درصد، کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن 97 درصد، مخابرات 96 درصد و کاشی و سرامیک 85 درصد از درآمد خود را به سهامداران خود پرداخت کردند تا در صدر تقسیم سود شرکت های بورسی قرار گیرند.



در میان صنایع بورسی، 26 شرکت حاضر در گروه محصولات شیمیایی، 90 هزار و 844 میلیارد یال درآمد واقعی کسب کردند که با تقسیم سود 74 درصدی، 67 هزار و 742 میلیارد ریال سود به حساب سهامداران خود واریز خواهند کرد.



همچنین فلزات اساسی با 51 هزار و 496 میلیارد ریال، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 32 هزار و 514 میلیارد ریال تقسیم سود در رتبه های بعدی قرار دارند.



استخراج کانه های فلزی با 30 هزار و 181 میلیارد ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 21 هزار و 84 میلیارد ریال، مخابرات با 19 هزار و 496 میلیارد ریال، شرکت های چند رشته ای صنعتی با 16 هزار و 590 میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با 7 هزار و 452 میلیارد ریال، سرمایه گذاری ها با 6 هزار و 139 میلیارد ریال و مواد و محصولات دارویی با 4 هزار و 423 میلیارد ریال در مکان های چهارم تا دهم بیشترین تقسیم سود صنایع بورسی ایستاده اند.

متوسط سود تقسیمی هر سهم شرکت های بورسی در پایان سال 91 مبلغ 392 ریال بود که این رقم با رشدی 135 ریالی به 527 ریال رسیده است. گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 3400 ریال، استخراج کانه های فلزی با 1453 ریال، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با 1452 ریال و محصولات شیمیایی با 879 در رتبه های اول تا چهارم بیشترین متوسط سود تقسیمی تا نیمه اسفندماه جاری قرار دارند.