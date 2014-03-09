مشکلات کشتارگاه ایلام رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله منصور پور صبح یکشنبه در بازدید از کشتارگاه شهر ایلام اظهار داشت: با ساماندهی مراکز غیر مجاز عرضه و کشتار دام بخشی از مشکلات کشتارگاه ایلام بر طرف خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: این کشتارگاه در گستره هشت هکتار در شهر ایلام ایجاد شده و در حال ارائه خدمات به مردم ایلام است.

منصورپور تصریح کرد: ظرفیت کشتار این کشتارگاه یک هزار رأس بوده که در راستای خدمات به شهروندان راه‌اندازی شده است.

رئیس شورای شهر ایلام نیز در این بازدید گفت: شورای اسلامی شهر ایلام و شهرداری ایلام پیگیر رفع مشکلات کشتارگاه ایلام هستیم.

مظفر میرزاد افزود: با کمک و همکاری دامپزشکی استان ایلام برنامه‌های منسجمی در راستای ساماندهی عرضه دام در ایلام صورت می‌پذیرد.

وی افزود: در این راستا اعضای شورای اسلامی شهر ایلام و شهرداری ایلام به این موضوع یعنی ارتقای سلامت شهروندان ایلامی توجه ویژه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشتارگاه صنعتی ایلام به عنوان پنجمین کشتارگاه کشور بوده که در سال 1376 در ایلام ایجاد شده است.

وی افزود: با توجه به وظایف متعدد شهرداری، عنایت به سلامت شهروندان ایلامی بخشی از وظایف شهرداری است.

شهردار ایلام گفت: چهار هزار نهال ارغوان در تنگه ارغوان شهر ایلام غرس شده و قرار است چهار هزار نهال دیگر در منطقه کمربند شمالی ایلام غرس شود.

وی ادامه داد: چاله‌کنی غرس این میزان نهال توسط شهرداری ایلام اجرایی شده و با همکاری دیگر نهادها از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری استان، حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها، هیئت کوهنوردی استان و ... این تعداد نهال غرس می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: افزون بر این قرار است در مجموع دو هزار درخت نیز در این ایام در بین مردم شهر ایلام توسط شهرداری توزیع شود.

منصورپور تصریح کرد: همچنین هزار اصله نهال از نوع زیتون نیز در پیاده‌روهای شهر ایلام توسط این دستگاه اجرایی غرس شده است.