فرهنگ سرنوشت ساز شهادت همواره لرزه بر اندام دشمنان مي افكند

محمد مهدی رهبری املشی در آستانه بزرگداشت روز شهدا به خبرنگار مهر افزود: شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زيباترين شكل است.

وی اظهارداشت: در اسلام و لسان قرآن و اهل بيت (ع) شهادت گزينش مرگ سرخ متكي بر شناخت و آگاهي است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت مكتب سازنده ايست كه شگرف ترين اثرات و خلل ناپذيرترين واكنش هاي نسل هاي بهم پيچيده تاريخ را دارد.

وی افزود: شهادت پربارترين و عميق ترين و بالقوه ترين واژه ايست كه از قداست و جذبه خاصي برخوردار است و بار غني و محتوايي عميقي دارد.

رهبری املشی اظهارداشت: خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علي است و افتخار شهادت از خاندان نبوت و ولايت به شهيدان به ارث رسيده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تنها هدف شهیدان اطاعت از نداي حق و احياي دين الهي بود، گفت: شهادت فرهنگی گسترده دارد كه هر سطر و جمله اش گوياي بعد والايي در حيات بشر است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا است، افزود: در این روز بنياد شهيد به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تاسيس شد.

وی یادآورشد: احيا، حفظ و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت طلبي، زنده نگه داشتن ياد شهيدان و حفظ آثار آنان، تجليل و تكريم از خانواده هاي معظم شهيدان، جديت در امور فرهنگي خانواده هاي شاهد، خوداتكايي و قانونمند كردن ارائه خدمات به آنان و بسيج امكانات نظام به منظور پراكندن عطر ملكوتي شهادت در جامعه محور فعاليت هاي اين نهاد مقدس است.