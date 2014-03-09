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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

رهبری املشی:

فرهنگ سرنوشت ساز شهادت همواره لرزه بر اندام دشمنان مي افكند

فرهنگ سرنوشت ساز شهادت همواره لرزه بر اندام دشمنان مي افكند

رشت – خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ سرنوشت ساز شهادت همواره لرزه بر اندام دشمنان می افکند و آنان را از نفوذ در دژهاي اسلام مايوس مي سازد.

محمد مهدی رهبری املشی در آستانه بزرگداشت روز شهدا به خبرنگار مهر افزود: شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زيباترين شكل است.

وی اظهارداشت: در اسلام و لسان قرآن و اهل بيت (ع) شهادت گزينش مرگ سرخ متكي بر شناخت و آگاهي است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت مكتب سازنده ايست كه شگرف ترين اثرات و خلل ناپذيرترين واكنش هاي نسل هاي بهم پيچيده تاريخ را دارد.

وی افزود: شهادت پربارترين و عميق ترين و بالقوه ترين واژه ايست كه از قداست و جذبه خاصي برخوردار است و بار غني و محتوايي عميقي دارد.

رهبری املشی اظهارداشت: خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علي است و افتخار شهادت از خاندان نبوت و ولايت به شهيدان به ارث رسيده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تنها هدف شهیدان اطاعت از نداي حق و احياي دين الهي بود، گفت: شهادت فرهنگی گسترده دارد كه هر سطر و جمله اش گوياي بعد والايي در حيات بشر است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا است، افزود:  در این روز بنياد شهيد به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تاسيس شد.

وی یادآورشد: احيا، حفظ و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت طلبي، زنده نگه داشتن ياد شهيدان و حفظ آثار آنان، تجليل و تكريم از خانواده هاي معظم شهيدان، جديت در امور فرهنگي خانواده هاي شاهد، خوداتكايي و قانونمند كردن ارائه خدمات به آنان و بسيج امكانات نظام به منظور پراكندن عطر ملكوتي شهادت در جامعه محور فعاليت هاي اين نهاد مقدس است.

کد مطلب 2252340

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