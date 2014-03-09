نحوه ارایه خدمات بیمارستانی برای گردشگران نوروزی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد تارا مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت در تشریح چگونگی ارائه خدمات بیمارستانی به گردشگران نوروزی افزود: برای آن دسته از بیماران دیالیزی كه قصد مسافرت و جابجايي دارند از طريق بخش دياليز با كارشناس بيماران خاص در دانشگاههاي مقصد، هماهنگی های لازم صورت می گيرد و از فراهم بودن محل دياليز و زمان آن اطمينان حاصل می شود.

وی افزود: با توجه به هماهنگي و مكاتبه با واحد اورژانس كشوري و همچنين برقراي سهميه دارويي ويژه ايام نوروز نياز بيماران هموفيلي نیز در اين ايام مرتفع مي شود ضمن این که تعداد زیادی از مراکز درمانی در سراسر کشور در ایام تعطیلات آماده ارائه خدمات درمانی لازم به بیماران هموفیلی هستند.

تارا ادامه داد: بيماران تالاسمي و ام اس با توجه به مزمن بودن بيماري و گرفتن خدمات به صورت دوره ای، نياز به دریافت دارو و يا تزریق خون در ایام تعطيلات نوروز ندارند و برنامه ریزی خدمات مورد نظر در مراکز درمانی برای قبل یا پس از تعطیلات انجام می شود.

وی در پایان از ثبت آمار و اطلاعات خدمات در این ایام، مطابق دستورالعملهای جاری خبر داد.