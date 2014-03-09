رئيس كميته بهداشت و درمان خدمات سفر استان تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم استاندار تهران خطاب به دكتر دهقانپور رئيس مركز اورژانس شهر تهران آمده است: باستناد ابلاغيه شماره 143546 مورخ 10/12/1392 مقام عالي وزارت، به موجب اين حكم جنابعالي را بعنوان "رئيس كميته بهداشت و درمان ستاد اجرايي هماهنگي خدمات سفر استان تهران" منصوب مي نمايم.

آماده باش كامل اورژانس، بيمارستانها، داروخانه ها و مراكز درماني براي پذيرش و ارائه خدمات درماني به صورت 24 ساعته، استقرار واحدهاي اورژانس در مراكز عمومي، ايستگاههاي استقبال از مسافرين در مبادي ورودي استان و انجام هر اقدام يا فعاليتي كه موجبات تسهيل در سفر و آرامش بيشتر براي همه مسافران عزيز شود، از جمله ماموریتهای رئیس کمیته بهداشت و درمان خدمات سفر استان تهران است.