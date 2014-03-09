به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم رمضان آقایی روز یکشنبه در نهمین همایش سراسری روسای پلیس راهور اظهار داشت: خوشبختانه کار تغییر گواهینامه ها از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفت که با مصوبه هیئت وزیران از سال 92 اجرایی شد ضمن اینکه تجمیعی گواهینامه ها نیز محقق شد و تاکنون بیش از 3 میلیون گواهینامه تجمیع شده صادر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر در گواهیمانه ها سیستم آموزشگاهی نیز باید تغییر می کرد که خوشبختانه این موضوع نیز اجرایی شد.

معاون اجرایی پلیس راهور با اعلام اینکه یکی از معضلات شماره گزاری خودروها تعویض پلاک وسیله نقلیه کشاورزی مستعمل بود افزود: این مشکل در سه ماهه ابتدایی سال آینده رفع می شود در حوزه تعویض پلامک علاوه بر خودروهای نیروی انتظامی و نیروهای مسلح پلاک موتورسیکلتهای ناجا نیز تغییر کرده و پلک ملی دریافت می کند. همچنین پلاک مناطق آزاد نیز یکسان سازی می شود، یکی از اقداماتی که در دستور کار داریم نصب دوربین و فیبر نوری در جاده های کشور است.

آقایی از طراحی سامانه ثبت تخلفات بر روی تبلت خبر داد و گفت: این سامانه می تواند در ثبت تخلفات و رسیدگی به تصادفات بسیار کمک کند، خوشبختانه در حوزه اجراییات نیز ابلاغ پیامکی تخلفات ثبت شده با دوربین نیز اجرایی شد ضمن اینکه در حال حاضر از سامانه جامع شکایت نیز استفاده می شود.

به گفته وی، در طرح نوروزی امسال تجهیز تیم های تست سلامت در دستور کار پلیس راهور قرار دارد و برای طرح نوروز ی 550 دستگاه جدید تست الکل در اختیار ماموران قرار می گیرد. خوشبختانه با وجود اینکه میزان انجام تست ها افزایش یافته اما تست مثبت کاهش نشان می دهد بیشترین نمونه های مثبت نیز در تهران بوده است.

آقایی ادامه داد: 801درصد تست های مواد مخدر انجام شده از سوی مأموران منفی بوده و استان تهران با مثبت بودن 70درصد از تست های انجام شده بهترین عملکرد را داشته و پس از آن استان های آذربایجان شرقی و لرستان با 51 درصد در رتبه های بعدی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بزودی 2هزار دستگاه دیگر در اختیار مأموران قرار می گیرد، ضمن اینکه 50هزار کیت مواد مخدر نیز بریا طرح نورروزی در اختیار ماموران قرار گرتفه است.

آقایی با بیان اینکه 100 خودرو بنز و تویوتا و 20 دستگاه خودرو کیانا برای طرح نورورزی در اختیار استانها قرار می گیرد، گفت: 480 خودرو مگان و بنز را که دچار اشکالات فنی بودند رفع عیب کرده و وارد سیستم کردیم.

وی در پایان از تغییر لباس فرم پلیس راهور و کلاه آنان خبر داد.