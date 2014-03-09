تیم پومسه تکواندو استان فارس نائب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات لیگ برتر پومسه کشور از هفت ماه گذشته در تهران آغاز شد که در این مسابقات تیم هایی از سراسر کشور حضور داشتند و همه تیم ها با بهترین نفرات خود برای کسب مدال به این مسابقات آمده بودند تا در اولین دوره مسابقات لیگ برتر پومسه کشور خوش بدرخشند.

این بازی ها در دو دور رفت و برگشت به مدت شش هفته به طول انجامید که آخرین هفته این مسابقات در روز جمعه 16 اسفندماه92 برگزار شد و به تمام تیم ها بر اساس تعداد مدال های طلا ، نقره و برنز کسب شده امتیاز دهی و همچنین جایگاه تمام تیم ها در جدول مشخص شد.

بر این اساس تیم تهران با کسب 42 امتیاز در رده اول ،‌تیم هیئت تکواندو استان فارس با کسب 24 امتیاز در رده دوم ، تیم سمنان با کسب 18 امتیاز در رده سوم و تیم گیلان با کسب 16 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفت.

تیم هئیت تکواندو استان فارس به سرمربیگری اکبر فروزان و با ترکیب سید حمید رضا ناجی، محمد صادق فتوحی ، اکبر فروزان ، پدرام نصیری ، مرتضی فروزان ، محمد رستگار ، محسن رستگار ، محمد جواد مهربانی، سید میلاد حسینی، مرتضی پناهیان، میثم جهانی ، مهدی جمالی، علی ناد علی، محمد نادری، نیما مهربانی و هادی دلشاد موفق شد با کسب یک مدال طلا در بخش انفرادی توسط اکبر فروزان ، یک مدال طلا در بخش تیمی توسط ( اکبر فروزان ، محمد نادری ، مهدی جمالی ، علی نادعلی ،‌نیما مهربانی ) ، یک مدال نقره در بخش انفرادی توسط علی نادعلی ، یک مدال نقره در بخش نیمی توسط ( محمد صادق فتوحی ، مرتضی پناهیان ، محمد جواد مهربانی ،‌سید حمید رضا ناجی ، سید میلاد حسینی ) ، سه مدال برنز در بخش انفرادی توسط آقایان سید حمید رضا ناجی ؛محمد صادق فتوحی ؛ هادی دلشاد و یک مدال برنز در بخش تیمی توسط ( مرتضی فروزان ،‌محمد رستگار ، محسن رستگار ، پدرام نصیری ، میثم جهانی ) 24 امتیاز این مسابقات را کسب کند و در جایگاه دوم جدول مسابقات قرار گیرد.

اکبر فروزان سرمربی تیم هیئت تکواندو استان فارس در این مسابقات به عنوان فنی ترین بازیکن از سوی کمیته فنی مسابقات انتخاب شد.