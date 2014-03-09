اجرای 97 طرح صنعتی در لرستان امکان سنجی می شود/ مشارکت "ایمیدرو" در توسعه آهک صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند صبح یکشنبه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان با بیان اینکه یکی از مشکلات استان این است که شرکتهای سرمایه گذاری در این استان سرمایه گذاری نکرده اند اظهار داشت: فضا برای اجرای طرح های صنعتی به صورت مشارکتی در لرستان فراهم است.

وی عنوان کرد: تاکنون اجرای پروژه های مشارکتی با دولت یا سازمانها و شرکتهای توسعه ای در استان چندان مورد توجه قرار نگرفته و کمترین حضور شرکتهای سرمایه گذاری را داشته ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: به منظور رفع بخشی از عقب ماندگی ها در این زمینه متناسب با ظرفیتهای استان تعدادی از طرح های حوزه صنعت و معدن را به سازمان ها و شرکتهای توسعه ای معرفی کرده ایم.

بیرانوند با بیان اینکه "ایمیدرو" می تواند در حوزه معدن در لرستان سرمایه گذاری کند، بیان داشت: مطابق مصوبه 21 خردادماه سالجاری سازمانهای سرمایه ای ملزم به اجرای طرح های خود در مناطق محروم شده اند.

وی با بیان اینکه امکان سنجی برخی پروژه ها برای حضور هلدینگ ها صورت گرفته است، عنوان کرد: مشارکت در طرح توسعه آهک هیدراته صنعتی لرستان توسط "ایمیدرو" پذیرفته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اختصاص 150 میلیون تومان برای امکان سنجی پروژه های دارای ظرفیت مشارکت هلدینگ ها در استان بیان داشت: پیش بینی کرده ایم که 97 طرح صنعتی مطالعه شود.

بیرانوند با بیان اینکه پیش از این امکان سنجی خاصی در این زمینه صورت نگرفته بود، بیان داشت: با اختصاص اعتبارات یاد شده امکان سنجی این پروژه ها در سال 93 یکی از اولویتهای این سازمان است.