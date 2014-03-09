برپايي 6 ايستگاه نوروزي در نقاط حساس و جرم خيز مرکز استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فردين پيري صبح یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر اظهار داشت : تدارک ويژه اي براي ايام نوروز فراهم شده و تمامي اقشار مختلف در شهر ايلام و اطراف آن تحت پوشش برنامه هاي پليس قرار خواهند گرفت.

وي با تأکيد بر اينکه نيروي انتظامي بايستي حوزه مطالبات اجتماعي را بشناسد، گفت: شناخت در اين زمينه رمز موفقيت پليس در اجراي مأموريت ها محسوب مي شود.

فرمانده انتظامي شهرستان ايلام تصريح کرد: در حال حاضر جرايم در کنترل پليس است و اين مهم مديون تعامل و مشارکت مردم است.

اين مقام مسئول در ادامه از استقرار شش ايستگاه نوروزي در نقاط مختلف شهرستان ايلام خبر داد و گفت: اين ايستگاه ها در نقاطي که داراي خلاء هاي انتظامي هستند برپا خواهند شد.

وي تقويت گشت هاي پليس در تفرج گاهها ، ارائه خدمات پليسي در ايستگاههاي نوروزي و توزيع اقلام فرهنگي و آموزشي را از مهمترين برنامه هاي پليس در ايام نوروز خواند.

سرهنگ پيري با اشاره به حضور مددکاران اجتماعي در ايستگاههاي نوروزي گفت: اين اقدام که همزمان با اعزام مددکاران به محل اسکان و اقامت مسافران نوروزي نيز انجام خواهد شد با هدف راهنمايي و انجام مشاوره هاي تخصصي صورت مي پذيرد.

راه اندازی ایستگاه نوروزی در ایلام

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان ایلام نیز از راه اندازی 27 ایستگاه نوروزی در اماکن تفریحی و زیارتی استان خبر داد و گفت: این ایستگاه های نوروزی با هدف برقراری امنیت ، نظم و قانون در جای جای استان برپا خواهد شد.

حسن کاظمی اضافه کرد: ایستگاه های نوروزی پلیس که با استفاده از نیروهای کمکی و ستادی تقویت و راه اندازی می شوند به صورت شبانه روزی آماده خدمت به مردم و مسافران نوروزی هستند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: این ایستگاههای نوروزی در 37 نقطه حساس و جرم خیز استان شامل اماکن تفریحی ، تفرجگاهها، اماکن زیارتی برپا می شود.

این مسئول با اشاره به شعار امسال نیروی انتظامی در تعطیلات نوروز گفت: برقراری نظم و قانون در جامعه باعث می شود که مهمترین نیازهای اولیه هر فرد برآورده شود.

وی ادامه داد: امنیت، سلامت و نشاط نیازهای هستند که هر فرد خواهان آن ها است و برای دستیابی به آن ها تلاش دارد و مهمترین تلاشی که در این راستا انجام داده است تصویب قوانین است.

سرهنگ کاظمی رسیدن به این اهداف را نیازمند اجرای قانون از سوی تک تک افراد در جامعه دانست و گفت: امنیت ، سلامت و نشاط ، ره آورد نظم و قانون در جامعه است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان در ادامه به اجرای طرح مدیریت کیفیت در سطح واحدهای اجرای پلیس اشاره کرد و گفت: این طرح با عنوان طرح مکنا تاکنون در 11 کلانتری سطح استان اجرایی شده است.

وی خوشایندسازی محیط ، تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی و پاسخگویی به مراجعان و استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان در مواجهه با مردم را از اهداف اجرایی این طرح خواند و ابراز امیدواری کرد: ایام نوروز امسال شاهد وقوع کمترین جرایم در سطح استان باشیم.