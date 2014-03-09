مرگ دختر 6 ساله در اثر واژگونی خودرو در قم/ برقراری 7000 تماس با مرکز اورژانس طی هفته گذشته

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در هفته گذشته در استان قم بیش از هفت هزار مورد تماس با اورژانس ۱۱۵ قم صورت گرفته که منجر به انجام هزار و 67 مورد ماموريت شهری و جاده‎ای شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ماموریت انجام شده ۴۰۲ حادثه مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در مجموع ۴۶۲ نفر در این حوادث آسیب دیدند و متاسفانه پنج نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده در دم جان سپردند.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم افزود: حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران ۲۴۵ مورد بوده که ۲۷۸ نفر از مجروحان حوادث ترافیکی را تشکیل می‌دهد.

وی درخواست کرد: شهروندان در هنگام بروز حوادث با ارائه آدرس صحیح و دقیق برای هرچه سریعتر ارائه کردن خدمات درمانی ما را یاری کنند و از نشاندن کودکان زیر ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو جداً خودداری کنند و با فرا گرفتن آموزش‌ کمک‌های اولیه می‌توانند یک امدادگر برای خانواده خود باشند.

فراهانی بیان کرد: طی تماسی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور سلفچگان به قم ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد، که با حضور در محل حادثه مشخص شد با توجه به شدت حادثه و جراحات وارده متاسفانه کودکی ۶ ساله در دم جان سپرده و ۲ نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

وی ادامه داد: پس از ارائه خدمات اولیه درمانی از سوی پرسنل اورژانس ۱۱۵ ، مصدومان حادثه برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان نکوئی منتقل شدند.

