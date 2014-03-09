جلوگیری از ورود خودروهای پرخطر اسکانیا، هوو و فراز به کشور/ خودروسازان نقص تولیداتشان را بپذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسکندر مومنی روز یکشنبه در نهمین همایش روسای پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: پلیس بدون همکاری رسانه و فرهنگسازی راه به جایی نمی برد. در نوروز گذشته روزهای نخست تصادفات بسیار کم بود اما دو روز شاهد افزایش فزاینده تصادفات و تلفات بودیم. پس از مشورت تصمیم گرفتیم که این موضوع را رسانه ای کنیم و پس از اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها، این روند نه تنها افزایش نیافت بلکه میزان تصادفات و تلفات در نوروز کاهش یافت.

وی ادامه داد: آموزش همگانی، اطلاع رسانی و کار فرهنگی برای کاهش تخلفات و تصادفات در دستور کار پلیس راهور قرار دارد ضمن اینکه تعامل با دستگاههای دخیل نیز در دستور کارمان قرار دارد. موضوع ترافیک با شعار و فعالیت تنها یک دستگاه حل نمی شود و باید یک راه حل عمومی برای رفع آن پیدا کرد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه در سه سال گذشته خودروسازان را ملزم به نصب کنیستر، ترمز ضد قفل و کیسه هوا کردیم، افزود: در حال برداشتن گام هایی برای افزایش کیسه هوای خودروها هستیم ضمن اینکه از ورود خودروهای پرخطر همانند فراز، هوو و اسکانیا جلوگیری کردیم. افراد باید بدانند اگر خودرویشان دارای نقص است اصول را بپذیرند و آن نقص ها را رفع کنند. در کشورهای اروپایی اگر خودرویی دارای ایراد باشد خودروساز ابتدا از مشتریانش عذرخواهی کرده و تمامی عیب ها را رفع می کند اما وقتی در کشور می گوییم خودرویی دارای نقص است، خودروساز به جای رفع نقص مدعی می شود تولیداتش بهترین ها روی کره زمین است.

وی با بیان اینکه در سال 84 ، 6 میلیون خودرو در کشور تردد می کردند که این آمار در سال جاری به 16.5 میلیون خودرو رسیده است، گفت: در سال 80، 4.5 میلیون خودرو در کشور تردد می کردند که بر اثر تصادفات آنها 19 هزار نفر جانشان را از دست دادند این در حالی است که در سال 84 و 85 میزان تلفات رانندگی به 28 هزار کشته در سال رسید.

مومنی ادامه داد: خوشبختانه در پایان سال 92 با اتخاذ تدابیر و روند کاهشی تلفات میزان کشته های حوادث رانندگی به 18 هزار نفر می رسد اگر روند سال 84 ادامه پیدا می کرد در سال جاری باید 65 هزار نفر در جاده ها کشته می شدند این در حالی است که تعداد افراد دارای گواهینامه در سال 92 نسبت به سال 84 ، 92 درصد، موتورسیکلت 186 درصد و خودرو 149 درصد رشد داشته است در برابر این رشد میزان تصادفات 50 درصد و کشته ها 35 درصد کاهش یافته است این در حالی است که میزان تلفات به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 71 درصد کاهش نشان داده و اکنون در کشور ما به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 6.7 نفر کشته می شوند این در حالی است که میانگین دنیا 7.5 نفر و آسیا 10 نفر است امیدواریم بتوانیم این میزان تلفات را در سالهای آینده به 3 تا 4 نفر کاهش دهیم.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه طرح کاهش 40 درصدی تصادفات و تلفات رانندگی به دولت ارائه شده است، تاکید کرد: با معاون برنامه ریزی رئیس جمهور نیز صحبت های مقدماتی را انجام داده ایم و مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است. پیگیری روزآمد شدن قوانین، توسعه مشارکت های مردم، توسعه حمل و نقل عمومی، استانداردسازی رفتار ماموران، تجهیز 30 هزار کیلومتر از جاده ها به سیستم های هوشمند از جمله برنامه های طرح کاهش تلفات رانندگی است.

به گفته وی، همزمان با نصب سیستم های هوشمند در جاده ها میزان ارتکاب تخلفات 10 درصد بود که بعد از یک سال به کمتر از یک درصد رسید.

مومنی از تردد یک و نیم میلیون خودروی فرسوده در کشور خبر داد و افزود: بر اساس قانون قرار بود خودروهای فرسوده تا پایان برنامه چهارم توسعه از رده خارج شوند اما در حال حاضر یک و نیم میلیون خودروی فرسوده با آلایندگی و ریسک تصادفات بالا در حال تردد هستند. سعی کرده ایم در طرح کاهش تصادفات به نقاط حادثه خیز نیز توجه ویژه داشته باشیم به همین دلیل قصد داریم در کوتاه مدت آشکارسازی این نقاط را انجام داده و در میان مدت تمام نقاط حادثه خیز کشور حذف شود.

وی با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس راهور تصریح کرد: طرح نوروزی پرحجم ترین عملیات ترافیکی کشور است و در حال حاضر هماهنگی های لازم انجام شده و نیم میلیون نفر از دستگاههای مختلف برای اجرای این طرح آماده شده اند.