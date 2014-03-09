پاسخ به ابهامات بازگشت به کار برخی اعضای هيات علمی دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم، هم انديشی و مراسم تقدير از مديران دانشگاه با حضور هيات رئيسه، اعضای شورای دانشگاه و مديران و روسای واحدهای مختلف، در مجتمع فرهنگی امام خمينی(ره) دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

دکتر محمد علی برخورداری در این مراسم با اشاره به ابهامات بازگشت به کار برخی اعضای هيات علمی در این دانشگاه گفت: برای برخی ممکن است اين ترديد پيش آيد که دانشگاه قصد دارد برخی نيروها را به دانشگاه بازگرداند.

وی ادامه داد: اين نظر درستی نيست و ما موظف و مکلف به اجرای قانون هستيم. چنانچه فردی قبلا از دانشگاه اخراج شده و به مراجع قضايی شکايت کرده و همان مرجع قضايی، امروز حکم به بازگشت به کار فرد می دهد، اولا حکم قطعی و لازم الاجراست و ثانيا دانشگاه در صلاحيت چون و چرا کردن در حکم قاضی نيست.

سرپرست دانشگاه علم و صنعت بابیان اینکه بنابراين موظف به اجرای حکم قانونی هستیم، به ذکر نمونه هايی از موارد پيش آمده پرداخت و گفت: افرادی پیش از این بودند که بنابر تشخيص دادگاه و مرجع قضايی، حکم به بازگشت به کار آنها صادر شده و دانشگاه قانونا حکم را به مورد اجرا گذاشته است.



.