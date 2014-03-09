تعطیلی 60 درصد معادن جاده هراز/ پنجره واحد معدنی شکل گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن معدن گفت؛ در این جلسات مقرر شد راهکارهای لازم برای برطرف کردن مشکلات را نیز بیابیم. همچنین تصمیم بر این شد انجمنها و خانه تریبونی باشند به نمایندگی از اعضاء و در محافل و مجالس تا تولید و تولیدکننده دفاع نمایند.

هندوئی ادامه داد؛ در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بزودی مکاتبه ای با مراجع تصمیم گیری خواهیم داشت و در صورتی که همکاران پیشنهاد و نظری دارند حتماً منعکس نمایند.

وی از اعضای حاضر در جلسه خواست که اطلاع رسانی لازم در این ارتباط را به طرق گوناگون در رسانه ها داشته باشند.

اسماعیل زاده عضو هیئت مدیره شرکت هردورود ضمن معرفی شرکت هردرودبیان داشت؛ تلاش داریم بخشی از نیازهای داخلی استان را از بابت شن و ماسه تامین کنیم و توانستیم روی استانداردسازی و ایزو کارکنیم، همچنین در بحث رضایتمندی مشتریان هم جدی هستیم.

وی تصریح کرد؛ متاسفانه تاکنون کسی به فکر انطباق قوانین حوزه معادن نبوده و مواردی وجود دارد که قطعاً مبتلا به همه معادن است.

واگذاریهای معادن کارشناسی و دقیق باشد

اسماعیل زاده ادامه داد: بخاطر فعل و انفعالات طبیعی ریزش کوه در معادن کوهی را شاهد هستیم که در این رابطه کارشناسان ذیربط علی رغم سازمان صنعت، معدن وتجارت استان را توجیه کردیم اما برخی از مسئولین و کارشناسان حضور پیدا نمی کنند تا از نزدیک واقعیت ها را ببینند با آنکه بحث جانی نیز مطرح است.

وی خاطر نشان کرد: در صورتیکه اگر واگذاریها دقیق باشد و قله نیز جزو واگذاریها قرار گیرد از خسارات جانی و مالی تا حدود زیادی کاسته و جلوگیری می گردد اما تاکنون هیچ جلسه و مکاتبه ای جواب مثبت ندادند

تعطیلی 60 درصد معادن جاده هراز

حق شناس به نمایندگی از معدنداران منطقه مشکلات و معضلات را شامل نبود امنیت شغلی، مستهلک شدن ماشین آلات معدنی، مجوزهای بی رویه، بسته شدن جاده هراز بدون کارکارشناسی دقیق، کاهش سهم سوخت گازوئیل، تعیین مبلغ بالای اجاره بهای آب مصرفی توسط اداره کل آب منطقه ای، پیمانکاری و فروشندگی مصالح سنگی از سوی شرکت آب منطقه ای، سخت گیریهای غیرقانونی ادارات منابع طبیعی و دخالتهای غیرواقعی ادارات بهداشت اعلام داشت.

وی همچنین تعطیلی 60درصد معادن جاده هراز خبر داد.

در ادامه نصرالله صدرزاده رئیس انجمن معدن ضمن اظهار خرسندی از برگزاری نشست مشترک گفت: ما مزاحمتی برای دولت نداریم سئوال اینجاست که چرا در بخش های دولتی برای معدنداران موانع وجود دارد.

وی یادآور شد؛ بیشتر مشکلات از ناحیه برخی دولتمردان اداری استان بویژه کارشناسان ناآشنا به قوانین هستند.

درزاده یادآور شد؛ خوشبختانه قانون معادن مشکلات زیادی از سرمایه گذاران را می تواند حل کند اما متاسفانه قوانین بدرستی پیاده سازی نمی شود، بنابراین انتظار عاجل داریم که هر چه زودتر شورای حل اختلاف معدنی در استان تشکیل شود.

یدالله عبدی نایب رئیس انجمن معدن مانع اصلی توسعه معادن در استان را رویه های معمول در اداره کل منابع طبیعی دانست و خاطر نشان کرد: در خصوص معدن هردورود مصوبه ای از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور داشتیم که متاسفانه اجرایی نشد.

پنجره واحد معدنی شکل گیرد

سپس نائیجی عضو هیئت مدیره خانه و انجمن معدن از خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در خواست کرد؛ تلاش جدی داشته باشند تا پنجره واحد معدنی در استان هر چه سریعتر شکل گیرد.

به گفته نائیجی مشکل اصلی که انتظار می رود بیشتر روی آن بحث و بررسی صورت پذیرد مجوز سطح بهره برداری است که ادارات منابع طبیعی آنرا صادر می کنند و در استانهای دیگر چنین مشکلی وجود ندارد.

وی افزود؛ در استان معادن ریزشی و رانشی زیاد داریم که بایستی هر چه زودتر در مورد آن تصمیم گیری شود که بهمین منظور تاکیداً خواستار رفع مشکل منابع طبیعی هستیم.