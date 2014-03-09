370 میلیارد تومان اعتبار در حوزه پزشکی/ انتظار همکاری وزارت بهداشت با دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده در نخستین اجلاس دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: علی رغم همه کوشش ها که در 30 سال گذشته صورت گرفته اما حوزه پزشکی به اندازه حوزه های علوم و مهندسی توسعه نیافته است، ولی صحبت من نافی تلاش های مدیران قبلی علوم پزشکی نیست. علت اصلی شاید این باشد که وزارت بهداشت وقت در دولت های قبلی آن چنان حمایتی که می خواستیم از حوزه پزشکی دانشگاه آزاد نکرد.

وی ادامه داد: حال با قول و قرارهایی که وزارت بهداشت داده امیدواریم این حوزه پا به پای حوزه های علوم و مهندسی خود را در سطح تراز اول ملی و منطقه ای بالا بکشد. به همین منظور اختیارات را در حوزه پزشکی به همین حوزه واگذار کردیم و با پیگیری های مورد نیاز استادان حوزه پزشکی را جذب می کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اعتبارات پژوهشی برای این دانشگاه در حوزه پزشکی خاطرنشان کرد: برای سال 93 نزدیک به 370 میلیارد تومان اعتبار در حوزه پزشکی تخصیص داده ایم که در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد تصویب شد و احتمال دارد از محل وام با نرخ ارزان بتوان برای تکمیل 19 بیمارستان در دانشگاه آزاد اعتبار اختصاص داد.

وی ابراز امیدواری کرد: امید است نزدیک به 5 هزار میلیارد ریال اعتبار وام در حوزه علوم پزشکی اختصاص دهیم و از وزارت بهداشت انتظار دارم که به این بخش توجه کنند.