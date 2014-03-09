به گزارش خبرنگار مهر محمودرضا خواجه نصیری گفت: با توجه به اینکه بخشی از سهامداران حقوقی و نهادهای مالی علاقه مند هستند سقف فروش برداشته شود از طریق مصوبه جدید می توانند ضمن افزایش نقدشوندگی و حمایت از سهامداران خرد، رأساً در رفع محدودیت ها و سقف فروش فعلی با انجام عملیات بازارگردانی پیش قدم شوند.

مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس افزود: با توجه به اینکه طرح سقف فروش با هدف حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد، انجام تغییر در این طرح مستلزم حفظ اصل حمایت و در حقیقت مسئولیت پذیری در حوزه بازار است در نتیجه رفع این محدودیت بی محابا و بدون در نظر گرفتن تلاش های جایگزین درست و منطقی نبود.

وی افزود: با دستورالعمل جدید، سهامداران حقوقی و نهادهای مالی همواره باید سفارشات خرید و فروش در بازار داشته باشند تا در قیمت تعادلی برای همه سهامداران امکان معامله سهم به صورت روان وجود داشته باشد.

خواجه نصیری گفت: اشخاص حقوقی درخصوص اعمال تغییرات جدید در ضوابط فعلی معاملات ابراز علاقه کرده بودند که سازمان بورس با مصوبه جدید این دسته از سهامداران را با رعایت مقرارت به حفظ نقدشوندگی بازار متعهد کرده است در نتیجه در شرایط فعلی، این سهامداران حقوقی هستند که اگر واقعاً علاقه مند به برداشتن این محدویت ها هستند باید پا را جلو بگذارند و برای بازارگردانی پیش قدم شوند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: دستورالعمل بازارگردانی روز گذشته به بورس و فرابورس ابلاغ شده است که طبق این دستورالعمل، سهامداران حقوقی و نهادهای مالی که متعهد می شوند بازارگردانی اوراق را انجام بدهند، تنها تعهد به نقدشوندگی سهام دارند.

خواجه نصیری در این باره توضیح داد: به عبارت دیگر با ارائه سفارش های همزمان خرید و فروش در بازار و تعهد به معامله در طول جلسه معاملاتی، سهامداران حقوقی و نهادهای مالی متعهد می شوند با بازارگردانی اوراق به نقدشوندگی آن کمک کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه بازارگردان های بازار، حفظ نقدشوندگی بازار سرمایه است، اظهار داشت: این دستورالعمل در حقیقت عنوان می کند بازار گردان متعهد به حفظ نقدشوندگی، تحدید دامنه نوسان قیمت و تعادل عرضه و تقاضا است و با توجه به اینکه در بازارهای پیشرفته دنیا نیز وظیفه حمایت از بازار سهام و حفظ نقدشوندگی بر عهده بازارگردان هاست و در صورت پذیرش این تعهد از سوی سهامداران عمده و مدیریت بازار از سمت این اشخاص نیاز به اعمال مقرارت دیگر کنترلی و مدیریتی نخواهد بود. می توان به این نتیجه دست یافت که در خصوص آن دسته از سهامدارانی که چنین شرایطی را رعایت کنند، مقرارات موجود تعدیل شود.

خواجه نصیری تصریح کرد: در دستورالعمل بازار گردانی حتی امکان افزایش دامنه نوسان روزانه سهم به درخواست بازارگردان وجود دارد به عبارت دیگر نه تنها حذف سقف های حجم سفارش در صورت تقبل بازارگردانی مقدور است بلکه افزایش دامنه نوسان قیمت سهام نیز با عملیات بازارگردانی امکان پذیر است. بنابراین از تمامی سهامداران حقوقی که علاقه مند به حذف هر چه بیشتر کنترل کننده های فعلی و روان سازی بیشتر معاملات سهام هستند دعوت می شود تا با پذیرش مسئولیت بازارگردانی ضمن دستیابی به حداقل محدودیتهای ممکن در جهت افزایش نقدشوندگی و حمایت از سهامداران همکاری کنند.

وی در پایان اشاره کرد: پیشنهاد ارائه شده، راه حل بهینه برای تعدیل ضوابط فعلی است که می تواند حقوق سهامداران خرد را حفظ کند و از اشخاص حقوقی انتظار می رود ضمن ارائه پیشنهادات جدید در جهت به حداقل رساندن محدودیت های فعلی نسبت به ارائه راهکارهای عملی جهت تداوم حمایت از سهامداران نیز اقدام کنند.