به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمحمد دلپريش در تشریح مهمترین پروژه‌های اولویت دار بخش بالادستی صنعت نفت در سال 93، گفت: بر اساس برآوردهاي انجام شده، ميزان اعتبارات سرمايه‌اي در سال آينده نسبت به امسال تغيير قابل توجهي نمي‌كند از اين رو در سال آينده هم اعتبارات به سمت پروژه هاي مهم و اولويت دار اختصاص می یابد.



مدير برنامه‌ريزي شركت ملي نفت ايران با اعلام اینکه امسال حدود 7 ميليارد دلار اعتبارات سرمايه اي به پروژه‌هاي فعال نفت و گاز تخصيص داده شد، تصریح کرد: با وجود محدوديت‌ها، برنامه توليد به خوبي اجرا شده و بخشي از طرح‌هاي اولويت دار راه اندازی شد.



این مقام مسئول با بیان اینکه شركت ملي نفت امسال تنها از تسهيلات صندوق توسعه ملي و بخشي از صندوق انرژي بانك ملت استفاده كرده است، اظهار داشت: شركت نفت سال آينده بتواند از تمام تسهيلاتي كه در بودجه پيش بيني شده است، استفاده می‌کند.



وی همچنین خواستار به اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام شامل توسعه ميدان خشت، NGL 3300، طرح توسعه فروزان و رشادت، مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي و واحد بهره برداري غرب كارون شد و افزود: سال آینده تمرکز شرکت نفت بر روی تکمیل طرح‌هایی با پیشرفت 99 درصدی است.



دلپریش با تاكيد بر اهميت توليد صيانتي نفت و گاز در کشور، بیان کرد: هم اكنون بيشتر مخازن به ويژه در مناطق نفتخيز جنوب در نيمه دوم عمر خود قرار دارند كه به منظور توليد صيانتي از اين ميدان ها به تزريق روزانه 180 ميليون مترمكعبي گاز نياز داريم..



مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت با بیان اینکه جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نيز از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان کرد: بايد بتوانيم تا 2 سال آينده، جلوي سوختن گازي كه هم اكنون در مشعل هاي جزيره خارگ و در غرب كشور در دهلران را بگيريم.