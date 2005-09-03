به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين واحدها 15هزار نفر از حجاج را در خود جاي مي دهد. مني دره اي تنگ است كه چند كوه آن را حاطه كرده اند.



دولت عربستان سعي دارد با وسعت دادن به زمينهاي دامنه اين كوهها و باز كردن تونل بين آنها ، اين طرح را عملي سازد.

بنا به گزارش خبرگزاري "مسلمانان جهان" اين طرح 250ميليون ريال عربستان هزينه خواهد داشت. (هر دولارمعادل 75/3ريال عربستان است)

دكتر حبيب زين العابدين از مقامات عاليرتبه وزارت عمران و شهر سازي عربستان سعودي در مصاحبه با روز نامه عكاظ گفت : بعد از پايان حج سال آينده كار ساخت 6واحد 8 طبقه اي آغاز خواهد شد. هم اكنون عمليات خاكبرداري وتسطيح اراضي آغاز شده است.

در هر يك از اين واحدها چند مسجد ،سالن كنفرانس ،آسانسور ، سالن غذاخوري ، مركز تجاري ومركز بهداشتي ساخته مي شود . بنا بر اعلام مسئولان ، اگر اين طرح با موفقيت به پايان رسد طرح توسعه آن تصويب خواهد شد.