30 نانوایی ماهشهر در نوروز به صورت کشیک نان پخت می کنند

منصور قمر در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: به منظور ارایه خدمات بیشتر در تعطیلات نوروز و برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی 30 نانوایی ماهشهر موظف شدند تا در ساعات تعیین شده با پخت نان به ارایه خدمات به عموم مردم بپردازند.



وی افزود: سالانه در این ایام مسافران زیادی به این شهر بندری وارد می شوند که به همین منظور و برای تامین نیاز آنها نانوایان بدون وقفه و به صورت منسجم به پخت نان اقدام می کنند تا با کشیک در این روزهای پر تردد مردم هیچگونه نگرانی از بابت تامین نان مرود نیاز خود نداشته باشند.



سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر همچنین از تشدید نظارتها بر عملکرد نانوایی ها خبر داد و گفت: با توجه به کثرت مراجعات مردم به نانوایی ها در این ایام نظارت و بازرسی بر پخت آنها نیز با شدت بیشتری صورت می گیرد و در صورت مشاهده هر نوع تخلف و کاستی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.



قمر تصریح کرد: کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده توسط نانوایی ها در این ایام باید به گونه ای باشد که مردم هنگام مراجعه به نانوایی ها و در زمان تهیه و مصرف نان رضایت کامل داشته باشند.



