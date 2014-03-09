جریمه 110 میلیونی مجازات قاچاق سیگار تعزیرات حکومتی استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیز پور افزود: قاچاقچی انواع سیگار خارجی به ضبط کالاهای مکشوفه و ضبط خودرو به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 110 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

وی به جریمه 167 میلیونی برای عامل قاچاق لوازم برقی در استان زنجان اشاره کردو اظهار داشت: عامل قاچاق 1475 قلم انواع لوازم برقی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به ضبط کالا و جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت : انواع لوازم برقی از یک دستگاه خودرو باری و حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان عامل قاچاق این کالاها علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 167 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و پرونده مزبور نیز اجرا شد.



عزیز پور به محکومیت تعطیلی بیش از 150 واحد صنفی بدون پروانه کسب در شهر زنجان در یک ماه سال جاری اشاره کردوافزود: محکومیت تعطیلی بیش از 150 واحد صنفی بدون پروانه کسب در شهر زنجان در ماه جاری صادر و جهت اجرای حکم به اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان ارسال تا تمامی احکام به مرحله اجرا گذاشته شوند.

وی به جریمه 700 میلیونی برای پرونده عرضه خارج از شبکه سبوس در استان زنجان اشاره کردو گفت: عامل عرضه خارج از شبکه بیش از 400 تن سبوس در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان محکوم به پرداخت جریمه ای بالغ بر 700 میلیون ریال در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: یک شرکت خصوصی به اتهام عرضه خارج از شبکه بیش از 400 تن سبوس به پرداخت مبلغی بالغ بر 700 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

نمایشگاه هنری صنایع دستی "هفت سین " در زنجان افتتاح شد

با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان ،نمایشگاه هنری صنایع دستی "هفت سین" در زنجان افتتاح شد.



نمایشگاه هنری صنایع‌دستی،گردشگری و هنرهای تجسمی سازمان بسیج هنرمندان استان زنجانبه صورت عرضه نمایشگاهی و فروشگاهی در زنجان بر پا شد.



نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی در بخش‌های مختلف صنایع دستی، سفره‌آرایی، سفره هفت سین، لباس و صنایع محلی بر پا شده است.



علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه، از 17 لغایت 22 بهمن ماه سالجاری به فرهنگسرای امام خمینی(ره) مراجعه کنند.



این نمایشگاه به همت سازمان بسیج هنرمندان و با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان بر پا شده است.