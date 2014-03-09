به گزارش خبرگزاری مهر، دوره اخیر پیش ثبت نام های عتبات عالیات از 12 بهمن لغایت 25 بهمن ماه سال‌جاری انجام گرفت و نتایج قرعه‌کشی این دوره از پیش ثبت نام در روز دوشنبه 28 بهمن ماه در سامانه پیش ثبت نام این سازمان به نشانی http://atabat.haj.ir اعلام شد و براساس اطلاعیه ای که در این سامانه و رسانه ها نیز منتشر شده بود، ثبت نام قطعی زائران در کاروان های عتبات عالیات از ساعت 9 صبح روز یکشنبه چهارم اسفندماه آغاز شد و قبل از زمان مذکور هیچ‌گونه ثبت نامی به هیچ طریقی در کاروان‌های عتبات عالیات در این سامانه انجام نگرفته است.

طبق اعلام سازمان حج و زیارت در دوره جدید پیش ثبت نام‌ها حدود 330 هزار نفر از هموطنان در سامانه یادشده نام‌نویسی کردند و ظرفیت اعزام این دوره (اعزام‌های 23 اسفند تا پایان خرداد 93) نیز 330 هزار نفر است لکن بسیاری از متقاضیان از جمله کارمندان، محصلان و دانشجویانی که مایل هستند در تعطیلات ایام نوروز به عتبات عالیات مشرف شوند که با توجه به شرایط کشور عراق و ظرفیت محدود موجود در هتل‌های کربلا، نجف و کاظمین، امکان پاسخگویی به تقاضای همه این عزیزان میسر نیست.

سازمان حج و زیارت اضافه کرد در حال حاضر روزانه 80 گروه از زائران ایرانی به عتبات عالیات اعزام می‌شوند که با افزایش 50 درصدی، این میزان به 120 گروه در ایام عید نوروز خواهد رسید و با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات موجود در کشور عراق افزایش بیشتر اعزام ها تنزل در کیفیت خدماتی که به زائران ارائه می‌گردد را در پی خواهد داشت.

در همین راستا سازمان حج و زیارت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با همکاری شرکت شمسا دستورالعملی را تدوین کرده‌ تا اعزام‌های مازاد را نیز که خارج از پوشش شمسا و پیش ثبت‌نام های یادشده به عتبات عالیات انجام می گیرد، ساماندهی کند.

این سازمان در خصوص قیمت سفرهای عتبات در دوره جدید اعلام کرد: با توجه به عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به سفرهای عتبات از ابتدای سال آینده هزینه این سفرها حدود 12 درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافته و هزینه سفرهای زمینی در این دوره حدود 880 هزار تومان و هزینه سفرهای هوایی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می باشد و قیمت اعلام شده در خبر مذکور مربوط به گروه هایی است که خارج از چارچوب سازمان حج و زیارت فعالیت می‌کنند.

سازمان حج و زیارت یادآور شد: پس از برگزاری مراسم ایام اربعین سال‌جاری با تشکیل «ستاد دائمی اربعین» در این سازمان موضوع اعزام و ساماندهی زائران در ایام خاص و مناسبت‌ها از جمله ایام اربعین و عاشورای حسینی(ع)، عرفه و عید نوروز و ... را مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهد و امید است در آینده نزدیک خدمات بهتر و ارزنده تری به زائران و مشتاقان زیارت اباعبدالله (ع) ارائه شود.

این سازمان به متقاضیان سفر به عتبات عالیات توصیه کرد: از اعتماد به افراد سودجو که از احساسات مذهبی زائران سوء استفاده کرده و با اخذ مبالغ بالا و با ادعاهای بی اساس وعده اعزام زائران به عتبات در این ایام را می‌دهند، خودداری کنند.