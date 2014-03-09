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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

مقدم:

تقویت برنامه های فرهنگی و قرآنی اولویت اصلی فرهنگ و ارشاد اسلامی است

تقویت برنامه های فرهنگی و قرآنی اولویت اصلی فرهنگ و ارشاد اسلامی است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حوزه فرهنگی گفت: تقویت برنامه های فرهنگی و قرآنی اولویت اصلی این سازمان در سال آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر یکشنبه در اولین نشست خبری با خبرنگاران،در پاسخ به سوال مهر در خصوص رفع نگرانی های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی افزود: این سازمان به عنوان اینکه رسمی ترین سازمان فرهنگی متولی حوزه فرهنگی است برنامه های مدون و کارشناسی شده در حوزه فرهنگی را در دستور کار دارد.

وی اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی که ریشه در حوزه فرهنگی دارد آسیب شناسی خواهد شدو براساس این آسیبهایی که شناسایی شده راهکار و برنامه ریزی لازم لحاظ می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تاکید کرد: با توجه به اینکه طبق منویات مقام معظم رهبری ده میلیون حافظ قرآنی باید تربیت شود این سازمان در حوزه قرآن و ترت و فرهنگی برنامه های کارشناسی شده را عملیاتی خواهد کرد.

مقدم یادآور شد: همچنین در مقوله حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر، توسعه فرهنگ نماز و قرآن گامهای اساسی تر خواهد برداشت.

وی با اشاره به سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد افزود: امسال در استان زنجان 237 کانون‌ فرهنگی هنری مساجد افتتاح شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در ادامه افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به عنوان مراکز فکری و فرهنگی و هنری نقش زیادی در تقویت روحیه علمی دارد.

مقدم  به برنامه های این سازمان در سال آینده اشاره کرد و گفت: توسعه و تقویت نهادهای صنفی و تشکل‌های مدنی حوزه فرهنگ و هنر یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: تشکیل خانه هنرمندان استان زنجان از دیگر برنامه‌ها محسوب می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ،با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با تشکیل خانه هنرمندان همه هنرمندان استان زنجان در این خانه عضو خواهند شد گفت: در حال حاضر زمینه تشکیل این خانه در استان فراهم شده و سال آینده راه‌اندازی می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ، گفت: کاهش تصدی‌گری‌ها از طریق واگذاری برنامه‌ها و فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی به صورت جدی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان پیگیری می‌شود .

 

کد مطلب 2252631

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