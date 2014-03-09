8 هزار بقعه متبرکه در سراسرکشور وجود دارد/ افزایش 5 برابری سرانه وقف

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسنعلی موسوی نسب صبح یکشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید اوقاف سیستان و بلوچستان در تالار شهدای وحدت زاهدان ابراز داشت: سرانه وقف با گذشت 25 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها تعداد 200 وقف در سال بود که با اقدامات انجام شده این رقم در سال 91 به بالای یک هزار وقف رسید که نشان از 5 برابر شدن این سرانه دارد.

وی رسیدگی به امورات موقوفات و بقاع متبرکه و همچنین ترویج فعالیت های قرآنی را سه ماموریت مهم سازمان اوقاف عنوان کرد و ادامه داد: هر چند جنس فعالیت این سازمان اقتصادی است اما خروجی آن فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه قرآنی یکی از کشور های مطرح و صاحب عنوان در جهان اسلام است افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته جمهوری اسلامی ایران درعرصه‌های بین‌المللی و جهانی و در بین کشورهای صاحب نام مانند مالزی و مصر بسیار خوش درخشیده است و برگزاری بین‌المللی مسابقات قرآنی در کشور ما نیز از توفیقات الهی است که باید قدردان آن بوده و برنامه‌ریزی‌ها را در این مسیر توسعه داد.

مدیرکل بازرسی سازمان اوقاف کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت و آموزش 15 میلیون نفر حافظ قرآن خاطرنشان کرد: در سال 92 و براساس تقسیم‌بندی که در کشور برای مبانی قرآنی صورت گرفت آموزش تعداد 12 هزار نفر برای سیستان و بلوچستان در برنامه‌ قرار گرفت که خوشبختانه بخش عمده این تعهد تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان استعداد بسیار مناسبی در حوزه فعالیت های قرآنی دارد ادامه داد: به منظور شکوفایی استعداد های موجود در استان باید با توجه هر چه بیشتر مسئولان زمینه بروز و ظهور این پتانسیل ها فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم که صبح امروز در تالار شهدای وحدت سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد همچنین ضمن قدردانی از زحمات حسین سالاری سرپرست اسبق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان حجت الاسلام اسماعیل تدینی به عنوان مدیر کل جدید معرفی و منصوب شد.