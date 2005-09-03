وزير امور خارجه روسيه اعلام كرد: رهبران ديني مسلمانان بايد در مبارزه با ترويسم در صف اول قرار گيرند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" ، "كامينين" در مقاله اي كه در روزنامه گادوك نوشته و روز گذشته منتشر شده نوشته است: واضح است كه رهبران ديني و مقامات عالي رتبه مسلمان بايد براي جنگ عليه تروريسم در صف اول بايستند.

وي اعتقاد دارد كه تروريسم را نمي توان به اسلام نسبت داد و علاوه بر اين در كشوري همچون روسيه كه اديان بسياري در كناريكديگر زندگي مي كنند نبايد به انزجار ديني دامن زد.

اين ديپلمات روس در ادامه مقاله خود آورده است: در وضعيت جهاني شدن ايجاد تفرقه ميان اديان و تمدنها بي معنا و مخاطره آميز است. بايد افراط گرايان را از مسلمانان جدا كرد. مسئله تروريسم بين المللي به عنوان مشكل و چالش اصلي قرن بيست و يكم در نظر گرفته مي شود و بايد برپايه قوانين بين المللي اين بحران حل شود و نه با توسل به نيروهاي نظامي.

وي افزود: در غير اين صورت با سناريو غم انگيز كشمكش ميان تمدنها رو به رو مي شويم كه مطمئناً همان سناريويي است كه افراط گرايان در ذهن دارند.

"كامينين" از حادثه خونين بسلان به عنوان نمونه چنين تروريستهايي ياد كرد كه خشونت طلبان قصد داشتند از عوامل ديني و قوميتي به عنوان بذر نفاق ميان قوميتهاي سود ببرند.

وي تأكيد كرد: تروريسها هيچ گونه احترامي براي دين قائل نيستند و اغلب از دين به عنوان دستاويزي براي توجيه كارهاي خود سود مي برند.