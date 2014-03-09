به گزارش خبرنگار مهر، به منظور انسجام بخشیدن به فعالیت های ورزشی دانش آموزان در مدارس و مشارکت حداکثری آنها به همراه والدین، کادر آموزشی مدرسه و انجمن اولیا و مربیان و با دستور العمل وزارت آموزش و پرورش المپیادهای فرهنگی ورزشی درون مدرسه ای در مدارس کشور به اجرا در می آید.

پیش از ظهر یکشنبه نیز در آیینی دانش آموزان مدرسه پسرانه تزکیه آموزش و پرورش ناحیه یک کرج با اجرا برنامه های ورزشی از جمله ورزش باستانی، طناب بازی، اسکیت و ... در حضور مسئولانی همچون حسن محمدی معاون فعالیت های دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش، خسرو ساکی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، فرشید علیزاده معان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی آیین افتتاحیه این المپیاد را برگزار کردند.

المپیاد ورزشی نماد تحقق شعار تحصیل، تهذیب و ورزش

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در این آیین گفت: رویکرد وزارت آموزش و پرورش به بحث ورزش به عنوان عرصه ای برای ارتقا سلامت جسم و روان دانش آموزان با نگاهی مثبت به فعالیت های درون مدرسه ای همواره مود توجه بوده است.

خسرو ساکی ادامه داد: المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای موجب تحت پوشش قرار گرفتن تعداد کثیری از دانش آموزان در فعالیت های ورزشی می شود و آموزش و پرورش سعی دارد این المپیاد را با برگزاری همزمان بازیها و ورزش های مختلف در دوره زمانی مشخص با توجه به امکانات و شرایط اقلیمی تمامی دانش آموزان را در این طرح شرکت دهد.

وی هدف اصلی از برگزاری المیپاد فرهنگی ورزشی درون مدرسه ای را تحقق شعار تحصیل، تهذیب و ورزش از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد و اظهار داشت: اگر مسئولان و خانواده ها با همکاری یکدیگر برای تحصیل، تهذیب نفس و ورود دانش آموزان به عرصه های ورزشی تلاش کنند خدمت عظیمی را به جامعه برای رشد دانش آموزانی سالم و خلاق کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: المپیاد فرهنگی ورزشی درون مدرسه ای در تمامی مدارس استان به اجرا در خواهد آمد و بیشتر تاکید آموزش و پرورش برای دوره ابتدایی معطوف به اجرای طرح ای ملی تعریف شده در این مهم است.

ساکی اعلام کرد: همچنین در دوره اول و دوم متوسطه با توجه با شرایط و امکانات مدارس رشته های مختلف ورزشی با انسجام و مشارکت بیشتر دانش آموزان در چهار چوب این المپیاد اجرایی خواهد شد.

فاصله بسیاری در ورزش تا رسیدن به استاندارد ها داریم

در ادامه این مراسم حسن محمدی معاون فعالیت های دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای این طرح در مدارس کشور اعلام کرد: در سال تحصیلی جاری و با دستور العمل وزارت آموزش و پرورش 30 درصد مدارس کشور تحت پوشش اجرای این المپیاد قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: اصل مهم در اجرای این المپیاد مدرسه محور بودن فعالیت های است و مدارس داوطلب پس از بررسی امکانات و فضاهای موجود می توانند برای اجرای المپیاد ورزشی اقدام کنند.

محمدی با بیان اینکه در اسفند ماه جاری هشت استان کشور از جمله البرز برای برگزاری این طرح اعلام آمادگی کرده اند، اظهار داشت: پس از اجرای آزمایشی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در این هشت استان و بررسی نقاط ضعف و توسعه نقاط قوت از سال تحصیلی آینده مدارس کشور تحت پوشش برگزاری این المپیاد قرار خواهند گرفت.

معاون فعالیت های دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش در خصوص توسعه سالن های ورزشی نیز گفت: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور متولی ساخت فضاهای ورزشی است و بر اساس آخرین آمارهای موجود حدود سه هزار فضای ورزشی اعم از استخرها، فضاهای ورزشی سقف کوتاه و سقف بلند در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 800 فضای نیمه تمام ورزشی در کشور در انتظار تامنی اعتبار برای تکمیل هستند، اظهار داشت: فضاهای موجود ورزشی یک پنجم استانداردها هستند و متاسفانه فاصله زیادی رسیدن به استانداردها داریم و امید می رود با تامین اعتبارات و تلاش مسئولان بتوان برنامه های پیش بینی شده برای توسعه ورزش دانش آموزی را تحقق بخشید.

اجرای مسابقات ورزشی و پذیرایی از دانش آموزان با شیر و تغذیه خانگی پایان بخش آیین افتتاحیه اولین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی درون مدرسه ای استان البرز در مجتمع آموزشی پسرانه تزکیه بود.