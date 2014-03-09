ثبت نام بیش از هزار قمی در مسابقات ملی مهارت/ رشد 300 درصدی ثبت نام

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان ثبت نام پانزدهمین مسابقات ملی مهارت در ساعت 24 روز پنجشنبه 15 اسفندماه بیان کرد: داوطلبان در 30 رشته آموزشی شامل ساخت وتوليد (تيمي 3 نفره)، مكاترونيك (تيمي 2 نفره)، طراحي مهندسي مكانيك، تراش CNC، فرز CNC- فناوري اطلاعات، راه کارهای نرم افزاری برای تجارت،جوشكاري، كاشيكاري ديوار و كف، صافکاری خودرو، لوله كشي و گرمايشي، الكترونيك، طراحي وب، تاسیسات الکتریکی، كنترل صنعتي، مدیریت آب و فاضلاب، آجرچيني، رباتيك (تيمي 2 نفره)، كابينت سازي (چوبي)، اتصالات چوبی، جواهر سازي، خیاطی ( فناوری مد، قنادی (شیرینی پزی)، فناوري اتومبيل، آشپزی، نقاشی خودرو، طراحي فضاي سبز، تبرید و تهویه، فناوري اطلاعات، مدیریت سیستم های تحت شبكه، فناوري طراحي گرافيك و گل آرایی نام نویسی کردند که بیشترین استقبال در رشته های طراحی گرافیک رایانه وخیاطی است.

وی گفت: داوطلبانی که به صورت الکترونیکی ثبت نام کرده‌اند لازم است مدارک لازم شامل یک قطعه عکس، فتوکپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه را تا تاریخ 20 اسفندماه به دبیرخانه مسابقات ملی مهارت واقع در مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه‌ای میدان شهید محلاتی تحویل دهند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم تصریح کرد: آزمون مرحله شهرستانی روز جمعه 23 اسفندماه همزمان با سراسر کشور در قم برگزار می شود.

وی ادامه داد: ثبت نام کنندگان با مراجعه به پورتال اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

عطارنیا تاکید کرد: لازم به ذکر است این آزمون حد نصابی بوده و همه افرادی که به نیمی از سؤالات پاسخ صحیح دهند می‌توانند به مرحله عملی مرحله شهرستانی مسابقات راه یابند.

وی بیان کرد: با پایان یافتن مرحله دوم ثبت نام پانزدهمین مسابقات ملی مهارت و استقبال جوانان قمی تعداد داوطلبان با رشدی بیش از 300 درصد نسبت به سال گذشته روبرو شده و از مرز هزار نفر گذشت.

