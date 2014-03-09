زنگ کتابخانوانی در مدارس اجرا شود/ هدایت خیران به ساخت کتابخانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی ظهر یکشنبه در نخستین همایش اعضای انجمن کتابخانه های عمومی مازندران اظهار داشت: همه مکاتب در سراسر جهان معتقد هستند فرهنگ زیر بنای ساخت و ساز همه چیز است.

وی با اشاره به اینکه وقتی به فرهنگ نفوذ می کنیم شاخصه های مختلفی تعریف شده است گفت: کتاب و کتاب خوانی نیز یکی از این مولفه ها است و این مسئله ریشه فرهنگ است.

وی با تاکید بر ریشه غنی فرهنگ اسلامی افزود :اصل و اساس فرهنگ و تمدن اسلامی ریشه در کتاب و کتابخوانی دارد همانگونه که پیامبر بزرگوار ما هم از کتابخوانی آغاز کردند.

حجت الاسلام حسینی افزود: در اسلام سعی شده است امور مهم را به امر مقدسی گره بزنیم تا ماندگار شود و هر شخصی که تفکرش خدمت به بشریت بوده ماندگار شده است.

وی تصریح کرد : در جمهوری اسلامی همه مناسبتها سعی شده که به یک واقعه مقدس گره بخورد و ارتباط یابد.

حسینی با اشاره به این که کتاب و کتابخوانی خمیر مایه و بستر توسعه است افزود : کتاب و کتاب خوانی در صورتی تقدس دارد که در خدمت به بشریت باشد.

وی افزود : در تفکر شیعی ما مولفه های بزرگی داریم، مثل مراجع بزرگ ما که بسیار کم اتفاق می افتد که از پول شخصی خود مسجد بسازند اما از دارایی شخصی خود کتابهای زیادی را به کتابخانه ها اهدا کرده اند.

مدیرکل استانهای نهاد کتابخانه های بیان داشت : در این دوران به دلیل همکاری خیرین فضای ما برای مدارس و مساجد اشباع شده است و حالا دیگر نیاز به ساخت کتابخانه ها و تجهیز آنهال بیشتر احساس می شود.

این مقام مسول تصریح کرد زنگ کتابخوانی در مدارس باید اجرا شود و زنگ انشا و کتابخوانی در مدارس کمک بسیار خوبی است.

وی خواستار اطلاع رسانی از تریبونهای مختلف به مردم و مسولین شد و افزود باید به کتاب و کتابخوانی و ساخت و تجهیز کتابخوانه ها بها داده شود.

حجت السلام حسینی با اشاره به این که نقدهای بسیاری به منابع کتابخانه ها وارد است گفت: از زمانی که انتخاب شده ام سعی کرده ام که منابع کتابخانه ها مطابق با نیازها و ذائقه مخاطبین تجهیز شود.

وی گفت: طرح کتابخانه های مشارکتی که از نیم درصد در آمد شهرداریها اداره می شود و مبلغ آن 500 میلیارد تومان است درحالیکه اکنون تنها 15 میلیارد تومان تخصیص داده می شود.

این مقام مسول افزود : از این 15 میلیارد تومان حقوق 6 هزار پرسنل کتابخانه های سراسر کشور و پول آب ،برق، گاز و هزینه های دیگر باید پرداخت شود که جوابگو نیست.

وی در بخش دیگر از سخنانش گفت : تریبونهای نماز جمعه، جلسات اداری و رسانه ها به میدان بیایند و در این امر ما را یاری رسان باشند.

در پایان این مراسم از فرماندارن و بخشدارانی که در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی فعالیت در خور توجهی داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد.