پول آب ماهانه 50 درصد مردم؛ 3 هزارتومان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با اعلام اینکه قیمت غیرمنطقی مانع اصلي سرمايه‌گذاري در بخش آب است گفت: اگر بخواهيم يک مترمكعب آب معدني داشته باشيم، بايد دو هزار بطري آب معدني نيم ليتري را از آب پُر كنيم كه هزينه آن 900 هزار تومان مي‌شود.

وزیر نیرو اظهارداشت: وزارت نيرو براي هر مترمكعب آب از مشتركان 250 تومان و درصورت افزايش 20 درصدي قیمت آب، 300 تومان دريافت مي‌كند. در حال حاضر، مانع اصلي سرمايه‌گذاري در بخش آب، قيمت غیرمنطقي آب است.

وي مانع اصلي سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور براي سرمايه گذاري در بخش آب را غیرمنطقی بودن قيمت آب دانست و گفت: قيمت منطقي براي دفع بهداشتي فاضلاب نيز در كشور وجود ندارد.

چیت چیان تصريح كرد: بايد با يک شيب ملايم، ظرف چند سال به قيمت واقعي آب رسيد تا فشاري به مردم تحميل نشود و قيمت آب به يک تعادل برسد.

وي افزود: بايد پذيرفت كه پرداخت قيمت منطقي آب براي مردم غيرقابل تحمل نخواهد بود، زيرا اكنون هر خانوار ايراني ماهيانه 69 هزار تومان براي هزينه تلفن همراه و تلفن ثابت مي‌پردازد و اين در حالي است كه 50 درصد از مردم ايران ماهانه كمتر از 3 هزار تومان براي هزينه آب پرداخت مي‌كنند.

وزیر نیرو با ابراز شرمساري از اينكه شماري از روستاهاي كشور فاقد شبكه آب سالم هستند گفت: صنعت آب بايد متكي به توانمندي‌هاي خود و بدون نياز به دولت، خدمات خود را توسعه دهد.

چیت چیان مشكل آب را يک مشكل همگاني چه در مناطق در دسترس آب و چه در مناطق كويري عنوان كرد و افزود: مشاركت دولت و بخش خصوصي از جمله روش هاي مناسبي است كه در قراردادهاي آب و فاضلاب وجود دارد.

وي ادامه داد: بايد از ساز و کار گشایش اسناد اعتباري و يا ال سي‌ هاي داخلي استفاده شود تا بخش خصوصي اطمينان كند كه تعهد دولت بدون تاخير و وقفه فراهم مي شود.

وزیر نیرو از نمايندگان مجلس خواست تا به وزرات نيرو براي اينكه اين ساز و کارها يک روند قانوني پيدا كنند كمک كند تا با تعويض دولت‌ها روند عوض نشود.