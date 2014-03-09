مدیران جدید صندوق توسعه ملی معارفه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصفدر حسینی طی مراسمی که با حضور مدیران و کارشناسان صندوق توسعه ملی برگزار شد، اعضای جدید هیئت عامل این صندوق را معرفی و از خدمات اعضای سابق هیئت عامل این صندوق قدردانی کرد.



بر این اساس، سیدسعید نوری نائینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان اعضای جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی معارفه و محمود دودانگه و علی موحدنژاد به عنوان اعضای قبلی هیئت عامل این صندوق، تودیع شدند.

سیدقاسم حسینی تنها عضو هیئت عامل دوره قبل صندوق توسعه ملی است که در دوره جاری نیز ابقا شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در معرفی اعضای جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی، به وجهه بین‌المللی نوری نائینی اشاره کرد و گفت: چنانچه در دولت گذشتنه کمی همکاری می‌کردند، نوری نائینی به عنوان رئیس فائو انتخاب می‌شد یعنی برای اولین بار یک ایرانی به ریاست فائو می‌رسید اما به دلیل سهل‌انگاری، به موقع اقدام نشد.

وی حضور نوری نائینی در مسئولیت تجدید ساختار سازمان خواروبار جهانی را به عنوان یکی از سوابق برجسته این استاد بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی در عرصه بین‌المللی نام برد و نگاه توسعه‌ای وی را منطبق بر ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی مبنی بر توسعه کشور دانست.

حسینی در این مراسم، نوری نائینی را به عنوان معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز معرفی کرد و یادآور شد: در ساختار جدید صندوق توسعه ملی، 4 معاونت دیده شده که 3 معاونت آن توسط اعضای هیئت عامل مدیریت می‌شوند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به تحصیلات آکادمیک محمدرضا شجاع‌الدینی تا مقطع دکتری اقتصاد و خدمات و سوابق وی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از فعالیت‌های شجاع‌الدینی در ارتباط با سرمایه‌گذاری داخلی و تسهیلات است که آشنایی وی با بانک مرکزی و نظام بانکی می‌تواند در تحول و ساختارهای جدید صندوق توسعه ملی کمک کنند.

وی همچنین فارغ‌التحصیلی اعضای جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی از دانشگاه‌های معتبر دنیا را مایه ارزش‌آفرینی برای صندوق توسعه ملی دانست. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به سوابق مسعود مزینی در معاونت ارزی بانک مرکزی و نمایندگی ایران در بانک جهانی، مزینی را به عنوان معاون جدید سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی معرفی کرد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی انتصاب معاون اداری، مالی و پشتیبانی صندوق توسعه ملی را وفق آئین‌نامه مالی - معاملاتی صندوق توسعه ملی مصوب هیئت دولت دانست و درباره اسداله رازانی معاون جدید اداری، مالی و پشتیبانی صندوق توسعه ملی گفت: نگاه آقای رازانی معطوف به منابع انسانی است و به بالندگی و بهبود شرایط محیط کار اهتمام دارد.

حسینی در ادامه این مراسم، از خدمات محمود دودانگه و علی موحدنژاد اعضای سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی قدردانی کرد. بر پایه این گزارش، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین اکبر کلامی را به عنوان مدیریت امور مالی، محمد ربیع‌زاده را به عنوان مدیریت امور پیگیری وصول مطالبات، محمد مزرعتی را به عنوان مدیر همکاری‌های بین‌الملل و محمدعلی کریمی را به عنوان مدیر روابط عمومی معرفی کرد.