به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر یکشنبه در نخستین همایش ملی دریانوردی ایرانیان و نیروی دریایی در گذر تاریخ در بوشهر با اشاره به برخورداری استان بوشهر از بیش از 700 کیلومتر مرز آبی اظهار داشت: از ظرفیت‌های استان بوشهر در زمینه دریا و سواحل به خوبی استفاده نشده است.

وی ظرفیت‌های استان بوشهر در زمینه دریا را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: بوشهر در بخش‌های مختلف استفاده از دریا دارای ظرفیت است و آبزی‌پروری و وجود نیروی دریایی از جمله این ظرفیت‌ها است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر با استفاده از همکاری و همراهی همه سازمان‌های مرتبط و با بهره‌گیری مناسب از خلیج فارس، می‌خواهد فصل نوینی در عرصه‌های تجارت، صیادی و گردشگری داشته باشند.

وی با اشاره به قابلیت‌های ویژه استان بوشهر در بخش دریانوردی، افزود: استان بوشهر به راه‌اهن متصل نیست و این موضوع باعث شده تا جایگاه واقعی خود را در زمینه دریانوردی نداشته باشد.

توسعه حمل و نقل ریلی در استان بوشهر ضروری است

سالاری از تلاش برای احیای جایگاه این استان بر محور حمل و نقل دریایی خبر داد و بیان داشت: تلاش‌های بسیار زیادی برای توسعه حمل و نقل ریلی در استان بوشهر صورت گرفته است و امیدواریم با همت و تلاش دولت شاهد تحقق ان در سریع‌ترین زمان باشیم.

وی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های بخش تجارت، دریا و دریانوردی استان بوشهر، تصریح کرد: نمی‌توان بوشهر را از دریا، بازرگانی خارجی و حمل و نقل دریایی جدا کرد و این مهم را تا رسیدن استان به جایگاه حقیقی پیگیری خواهیم کرد.

استاندار بوشهر توسعه راه‌آهن و حمل و نقل ریلی استان بوشهر را بسیار مهم و تاثیرگذار خواند و گفت: احداث راه‌آهن و ایجاد دالان جنوب به شمال می‌توانیم کمترین فاصله را تا مرکز داشته باشیم و بوشهر به مبدا ترانزیت کشور تبدیل شود.