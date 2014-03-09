به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، دریادار حبیب‌الله سیاری ظهر یکشنبه در حاشیه همایش دریانوردی ایرانیان و نیروی دریایی در گذر تاریخ با اشاره به دستاوردهای ممتاز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اظهار داشت: در نیروی دریایی از سال 1371 با علوم زیر دریا آشنا شدیم و پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیرداشته‌ایم.

وی با اشاره به دستیابی متخصصان داخلی به توانمندی در تعمیر اساسی زیر دریایی‌های کیلوکلاس با فناوری‌های بالا بیان داشت: در این علوم و فنون به خودکفایی رسیده‌ایم و توان اجرای کارهای بسیار بزرگی را داریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساخت زیردریایی غدیر توسط متخصصان ایرانی در نیرو دریایی ارتش خبر داد و اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته زیر دریایی فاتح ساخته شده و اوایل سال 93 رونمایی خواهد شد.

اعزام 29 ناوگروه نیروی دریایی ارتش به دریاها

وی به تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اعزام ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش به دریاها اشاره کرد و گفت: به منظور تامین امنیت در آب‌های بین‌المللی از سال 87 تاکنون 29 ناو گروه به دریا اعزام کرده‌ایم که نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت در اب‌ها داشته است.

امیر سیاری با بیان اینکه تامین امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش از مهمترین اهداف اعزام این ناوگروه‌ها بوده است، افزود: ناوگروه‌ها به آب‌های بین‌المللی از جمله خلیج عدن، باب‌المندب و دریای سرخ اعزام شده اند.

وی به برخی ازمنویات مقام معظم رهبری ارتباط با توسعه دریا محور و استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دریا اشاره کرد و بیان داشت: دریا فواید کلان و راهبری زیادی برای کشور دارد که باید به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه 800 ساله ایران در دریانوردی، تاکید کرد: ایران از سال‌های پیش کشتی‌های خود را از بنادری نظیر سیراف راهی دریا می‌کرد که درآن زمان کشورهای امروزی هیچ فعالیت دریایی نداشتند.

اسکورت دو هزار کشتی‌های تجاری و نفتکش

وی بر لزوم توسعه فعالیت‌های مرتبط با دریا و استفاده بیشتر و مفیدتر از دریا تاکید کرد و اظهار داشت: استعمار باعث شد تا مردم ایران به خوبی از دریا استفاده نکنند که باید زمینه استفاده بیشتر مردم از دریا فراهم شود.

سیاری با بیان اینکه مهمترین نیاز برای استفاده مناسب از دریا داشتن امنیت مطلوب است، خاطرنشان ساخت: برای اینکه بتوانیم استفاده اقتصادی مطلوبی از دریا و دریانوردی ببریم باید امنیت بالایی در دریا داشته باشیم.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش امنیت در دریاها، تاکید کرد: نیروی دریایی ایران ماموریت‌های خود را تا مدار 10 درجه شمالی از زیر هندوستان تا شاخ سومالی داشته است و امنیت بسیار خوبی ایجاد شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ناو گروه‌های نیروی دریایی ارتش تاکنون بیش از دو هزارکشتی نفت‌کش و تجاری را اسکورت کرده‌اند.