اشتوتگارت سرمربی خود را اخراج کرد/ هوب استیونس سرمربی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، اشتوتگارت با هدایت توماس اشنایدر 9 بازی بدون حتی یک پیروزی را پشت سر گذاشت به جز تساوی این هفته مقابل آینرتاخت برانشوایگ، آنها 8 شکست پیاپی در کارنامه خود داشتند.

هوب استیونس سرمربی پیشین شالکه و هامبورگ جاشنین اشنایدر می شود و کار خود را از فردا به عنوان سرمربی جدید اشتوتگارت شروع خواهد کرد. او هفته گذشته از مربیگری باشگاه پائوگ سالونیکا یونان اخراج شده بود.

اشتوتگارت که آخرین بار در سال 1975 به دسته دوم سقوط کرده بود، اکنون بار دیگر در آستانه سقوط به بوندسلیگا 2 قرار دارد.