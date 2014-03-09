به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور بعد از ظهر یکشنبه در افتتاح مرکز نیکوکاری در بابل با بیان اینکه 62 هزار خانوار تحت حمایت این نهاد هستند، اظهار داشت: این درحالیست که بیش از یک میلوین و 500 هزار صندوق ظرفیت داریم.

وی شمار دانش آموزان تحت پوشش را هشت هزار نفر اعلام کرد و گفت: همچنین پنج هزار و 500 کودک یتیم و سه هزار دانشجو نیز تحت حمایت ستند.

وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد به تنهایی قادر به توانمندسازی نیازمندان نیست خواستار حمایت بخش های مختلف شد.

قائم مقام کمیته امداد مازندران، اجرای طرح نیکوکاری را از جمله طرح های برای حمایت از افراد نیازمند بیان کرد و گفت: به ازای هر 10 هزار نفر جمیعت یک شبکه نیکوکاری در محلات ایجاد می شود.

حسین سلیمانیان رئیس کمیته امداد بابل نیز با اشاره به راه اندازی دو مرکز نیکوکاری محله در شهرستان گفت: دو مرکز دیگر نیز در دست اقدام است.

وی شناسایی محرومان، ارائه خدمات مطلوبتر و تهیه بانک اطلاعاتی از خیران را از جمله اهداف برشمرد.