دکتراحمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت ها و نحوه پذیرش بورس داخل و خارج سال 93 گفت: داوطلبان برای بورس داخل و خارج باید در آزمون متمرکز دکتری سازمان سنجش که 16 اسفند ماه برگزار شد شرکت می کردند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بورس خارج و رشته‌هایی که اعزام به خارج دارند در دفترچه شماره دو که اردیبهشت ماه منتشر می شود مشخص خواهد شد.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم افزود: کمیت بورس سال 93 برای اعزام به خارج، رشته‌هایی که نیازمند اعزام دانشجو به خارج هستند و ضوابط خاصی که باید داوطلبان بورس خارج بدانند در حال تهیه و تنظیم است و تا آخر اسفند ماه نهایی شده و فروردین ماه 93 به سازمان سنجش ارایه می شود تا در اردیبهشت ماه در دفترچه منتشر شود .

وی درخصوص بورس داخل نیز گفت: در رابطه با بورس داخل فعلا اقدامی صورت نگرفته است ، فقط آیین نامه بورس مربیان دانشگاه‌ها بازنگری شده و هفته آینده نهایی و به دانشگاه‌ها ابلاغ می شود و مربیان واجد شرایط براساس آن بورس دکتری می شوند.

وی ادامه داد: در مورد دیگر دانشجویان دکتری یعنی افرادی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند نیز امکان استفاده از بورس داخل فراهم شده است.

غلامی افزود: آیین نامه‌های گذشته در این رابطه درحال بازنگری است و خرداد ماه نتایج این بازنگری اعلام می شود تا این افراد برای فراخوان اقدام کنند.