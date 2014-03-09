رصد کردن فعالیت های فرهنگی دشمنان بر علیه اسلام وظیفه مسئولین فرهنگی است

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: توجه و تکیه بر فرهنگ اسلامی راه حل رهایی از دست توطئه های دشمنان اسلام است.

وی در ادامه اظهار داشت: جوانان انقلابی و متدین ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ غنی اسلام و با هوشیاری در مقابل دشمنان ایستاده اند و این ایستادگی مانند سدی استوار در برابر تهاجمات فرهنگی غرب است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مسئولان در حوزه فرهنگی، رصد کردن فعالیت های فرهنگی دشمنان اسلام است و برای مقابله با هر گونه دسیسه احتمالی باید به شیوه های نوین تبلیغاتی مجهز شد.

مسعودی با اشاره به فرهنگ سازی ارزش های اسلامی در میان جوانان گفت: مسئولین و به تبع خانواده ها باید جوانان و نوجوانان را با ارزش های والای اسلامی آشنا کنند تا تهاجمات دشمنان بر آنها اثر گذار نباشد.

این مسئول در ادامه با اشاره به حمایت های مردم از جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم ایران اسلامی از لحاظ پشتیبانی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران سرآمد مردم در دنیا هستند.



وی در ادامه با اشاره به حضور مردم در انقلاب سال 57 تاکید کرد: حضور مردم در انقلاب سال 57 به وجود آورنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و بعد از آن نیز در تمامی صحنه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از دولت حمایت مردند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز اظهار داشت: اقتدار ایران در مذاکرات هسته ای و مقابله ایران با تحریم های اقتصادی به واسطه اگر حمایت مردم از بیانان مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی ایران است.



مسعودی در پایان با اشاره به حدیث "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" یادآور شد: تک تک مسئولین در برابر مردم مسئول هستند و باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم از هیچ تلاشی فرو گذار نباشند.