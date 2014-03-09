50 معتاد پر خطر در زاهدان جمع آوری به مراکز درمانی ترک اعتیاد منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده شهر زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا بر ضرورت پاکسازی شهر از حیث معتادان کارتن خواب در آستانه فرار رسیدن سال نو با همکاری نیروهای انتظامی تعداد 50 معتاد کارتن خواب جمع آوری و به مراکز درمانی و ترک اعتیاد منتقل شدند.

محمد حسین اشرفی بیان داشت: در شانزدهمین مرحله پاکسازی شهر زاهدان تعداد 50 نفر از معتادان پر خطر از پاتوق‌های مصرف موادمخدر جمع‌آوری و به مرکز غربالگری هدایت شدند که از این تعداد 40 نفر به مرکز درمان اجباری تل سیاه و تعداد 10 نفر بنا بر تشخیص پزشک و با هماهنگی سازمان بهزیستی به درمانگاه های ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی ابراز داشت: از اسفندماه سال گذشته تاکنون در طی اجرای 15 مرحله طرح‌ پاکسازی در مناطق آلوده در شهرستان‌های زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان و میرجاوه تعداد 498 نفر معتاد جمع‌آوری و به مرکز درمان اجباری تل‌سیاه واقع در 100 کیلومتری زاهدان اعزام شدند.

وی گفت: از این تعداد 383 نفر پس از دوره درمان با نظر پزشک مستقر در مرکز و موافقت مقام قضایی ترخیص و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

وی ادامه داد: برای انجام امور درمانی و پشتیبانی بیماران تل‌سیاه از ابتدای امسال تاکنون مبلغ 3میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

اشرفی بیان داشت: از 32 استان کشور 18 استان دارای مرکز ترک اعتیاد ماده 16 و مرکز درمان اجباری و کاهش آسیب هستند که استان سیستان و بلوچستان به عنوان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر به صورت ویژه در این طرح دیده شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ایجاد مرکز درمان اجباری زنان در زاهدان را از دیگر اقدامات انجام شده این شورا ذکر کرد و گفت: دو میلیارد ریال اعتبار از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر برای این منظور اختصاص یافته است.