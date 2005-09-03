غلامرضا رمضاني: سلامت و سادگي فيلمهاي كودك ما منحصر به فرد است / سينماي كودك ما، يتيم است

"غلامرضا رمضاني" كارگردان سينماي كودكگ در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب در مورد جشنواره كودك اصفهان گفت : در سالهاي دهه شصت حركت هاي در سينماي كودك صورت گرفت كه نويد آينده اي درخشان را مي داد، اما به مرور زمان كم رمق و كم جان شد . در آن سالها متوليان بيشتر به اين سينما توجهه داشتند و با تمام تلاش مي خواستند به مطلوب خود برسند، تا جايي كه حتي براي انتخاب تهيه كننده وكارگردان معيارهايي را درنظر داشتند، كه يكي از آنها تخصص وتجربه و دريافت درست دنياي كودك ونوجوان بود. سختگيريهاي مي شد و نتيجه اش با حمايت هاي متعاقب، فيلم هاي قابل قبولي بود كه همه، آن فيلم ها را مي شناسند .

وي تصريح كرد : ولي با گذشت زمان اين سينما به فراموشي سپرده شد. الان هرچه بنام سينماي كودك داريم ، ماحصل تلاش و همت افرادي است كه دنياي بچه ها را واقعا دوست دارند و با موانع و سختيهاي بسياري سعي دارند در اين حيطه فعاليت كنند.

اين كارگردان افزود: سينماي كودك ما داراي سلامت ، سادگي ، بي پيرايه ونوبودن است و هنوز هم در دنيا قابل طرح و دفاع است . پرداختن به موضوعات مختلف اخلاقي تربيتي با توجهه به بضاعت مالي كه داريم قابل اعتنا و خوب است.



ديشب باباتو ديدم آيدا / رسول صدر عاملي

رمضاني تاكيد كرد: در طول اين سالها تلاش هاي بسياري براي حركت دادن سينماي كودك انجام شده است . جلسات پي درپي با دست اندركاران ، مفادها ، دستورالعمل ها ،چشم اندازها ، اما در دوره صدارت هر وزير و مديران زير مجموعه فقط و فقط فرصت داشته اندكه اين جلسات راانجام دهندو به عرصه عمل نرسيده اند، چرا؟ چون با تغييرات مديريت و وزارت ، به خصوص در بخش فرهنگ وهنر ، همه چيز از اول شروع مي شود. آنچه قبلا تحقيق شده كنارگذاشته مي شود و دوباره نام سينماي كودك و نوجوان و حمايت هاي جديد و توجه مبسوط و خاص مطرح مي شود. اما واقعا در دوره مديريتي كوتاه كه با رفتنش همه چيز را مي برد، مي شود به راهكاري صحيح رسيد؟ درست مثل آن است كه ما فكر كنيم امسال ماه آبان نمي آيد. پس هر سال نزديك ماه آبان به فكر اين هستيم كه براي آبان كاري بكنيم. اين عيب بزرگي است . چرا كه سينماي كودك و وضعيت موجود لااقل پانزده - بيست سال است كه سردرگم و يتيم و بي سرپرست مانده است.

وي در ادامه افزود : بالاخره جشنواره اصفهان آئينه اي است براي مردم و مسئولين كه از واقعيت يكساله حركت ها و انجام شده هاي سينماي كودك مطلع شوند. اگر اين هم نباشد كه حقيقت هميشه كتمان مي شود. حقيقت اينكه كم به سينماي كودك پرداخته مي شود. در حضور گسترده وقتي پرده هاي نمايش جشنواره كنار مي رودچهره واقعي نياز و تمنا نمايان مي شود و ماحصل يكساله در اصفهان ديده مي شود . امسال هم كمافي السابق فكر مي كنم جشنواره با شكوه برگزار خواهد شد اما انتظارات آنچه بايد باشد را برآورده نكند. لاقل امسال مديران جديد با حضور در جشنواره و اگر صلاح بدانند برگزاري جلسات با دست اندركاران و دارايهاي سينماي كودك به فصل مشتركي انشا اله خواهند رسيد كه براي سال آتي نويد بخش است .

اين كارگردان در ادامه درمورد جايگاه سينماي انيمشن در سينماي كودك گفت : به جز زحمات قابل توجه اي كه كانون پرورش فكري براي حيات انيميشن ايران مي كشد، حركت قابل توجه و ماندگاري از سوي ديگران صورت نمي پذيرد. انيميشن در سينماي كودك فعلي ما اصلا حضور ندارد يا اگر هم حركت هاي باشد بسيار جوان و كم جان است.