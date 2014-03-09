جشنواره ملی قیرطبیعی در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بادکو عصر یکشنبه در نشستی خبری که به منظور تشریح جزئیات جشنواره ملی قیر طبیعی برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش "استخراج - اکتشاف" و "فرآوری - تولید" برگزار می شود.



وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره از برترین های صنعت قیرطبیعی در دو بخش جشنواره و همچنین پژوهش و فناوری تجلیل خواهد شد.



بادکو، هدف از برگزاری این جشنواره را بررسی چالش ها و ارائه راهکار در صنعت قیرطبیعی، تصویب نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت فرآوری این محصول و شناسایی بیشتر این ماده معدنی عنوان کرد.



وی همچنین زمان برگزاری اولین جشنواره قیرطبیعی کشور در کرمانشاه و به میزبانی این موسسه را، 25 اردیبهشت ماه سال آینده عنوان کرد.



رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه در ادامه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهاد دانشگاهی کرمانشاه، کانون فرآوری قیرهای طبیعی، پارک علم و فناوری و استانداری کرمانشاه به نمایندگی از وزارت کشور، به عنوان بانیان برگزاری جشنواره ملی قیرطبیعی یاد کرد.



بادکو با بیان اینکه 24 سازمان به عنوان حامی مالی برای برگزاری هرچه مطلوبتر جشنواره ملی قیر طبیعی اعلام آمادگی کرده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون هفت کمیته برای برگزاری جشنواره تشکیل شده که شامل کمیته های اطلاع رسانی و تبلیغات، پشتیبانی، تفاهم نامه، جذب حامی، آموزش، داوری و برگزاری مراسم می شود.



وی یادآور شد: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند علاوه بر مراجعه حضوری به بخش معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، به سایت این موسسه به نشانی www.sicc-bitumen.ir مراجعه و پس از مطالعه پرسشنامه ای که روی سایت قرار گرفته نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره اقدام کنند.



رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه در ادامه سخنان خود، اشاره ای نیز به مسئله قیر طبیعی دراستان نیز داشت و گفت: از سوی این موسسه، سه محصول به مرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تشکیل کانون معرفی شد که در نهایت این معاونت مجوز تاسیس کانون قیرطبیعی را صادر کرد.



بادکو با بیان اینکه کانون ها در واقع هماهنگ کننده میان دستگاه های نظارتی و مرامز علمی و پژوهشی هستند، خاطرنشان کرد: ما قبلا این نقشه راه را تهیه و به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کردیم و آن ها هم خواستار برپایی جشنواره ای در این خصوص شدند.



وی در پایان گفت: جهاد دانشگاهی کرمانشاه تمام توان خود را برای ارتقاء کانون فراوری قیرطبیعی به کار بسته و در همین راستا آزمایشگاه مخصوص آن در حال راه اندازی است.