به گزارش خبرگزاری مهر،کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیات همراه بعدازظهر امروز با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار رییس مجلس شورای اسلامی با تشریح اختیار و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی در بعد مسائل خارجی و موضوعات امنیت ملی گفت که مجلس از طریق کمیسیون‌های تخصصی موضوعات مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی را به دقت رصد می‌کند.

لاریجانی ادامه داد: تحولات اخیر هسته‌ای نیز در نشست‌های متعدد با حضور نمایندگان مردم مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به تاریخچه‌ای از روابط بین ایران و مجموعه اتحادیه اروپا از گذشته تاکنون، گفت: غرب در گذشته به تعهدات هسته‌ای خود در قبال حسن نیت ایران عمل نکرده و اکنون زمان آن است که اتحادیه اروپا و گروه 1+5 گام‌های عملی خود را صادقانه در جهت نیل به اهداف مشترک بردارند.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل منطقه‌ای، گفت: جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و آرامش در منطقه از جمله در افغانستان و عراق تلاش‌های بسیاری انجام داد و اکنون نیز آمادگی دارد برای حل بحران سوریه با اتحادیه اروپا همکاری خوبی را استمرار بخشد.

لاریجانی ادامه داد: حل بحران سوریه نیاز به گزینه‌هایی همچون نظامی‌گری و تسلیح و تجهیز افراطیون و تروریست‌ها نیست و تنها باید به مردم این کشور فرصت داد تا طی یک روند تدریجی و به طور آرام دموکراسی را در جامعه متکثر سوریه تعمیق بخشد.

وی همچنین گفت: وقتی صحبت از گسترش دموکراسی واقعی در منطقه خاورمیانه می‌شود نباید تفاوتی بین کشورها قائل شد و تعمیق این روند به طور حتم به ثبات و آرامش در منطقه و بین‌الملل کمک می‌کند.

در ادامه این دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی در مقطع کنونی، گفت: هدف از این سفر گفت‌وگو با مقامات عالیرتبه سیاسی ایران به منظور یافتن راه‌های گسترش همکاری هر چه بیشتر بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی افزود: اتحادیه اروپا خود را متعهد و همکاری با ایران در زمینه حل کامل موضوع هسته‌ای و نیز سایر موضوعات مهم در سطح منطقه می‌بیند.

خانم اشتون با اشاره به مواردی که در حوزه همکاری مشترک می‌گنجد، افزود: چالش‌های منطقه‌ای از جمله قاچاق موادمخدر، تروریزم، افراطی‌گری، بحران سوریه از جمله موضوعاتی هستند که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در حل آنها با یکدیگر رایزنی و مساعی داشته باشند.

وی افزود: آنچه در حال حاضر در زمینه بحران سوریه از اولویت برخوردار است ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این کشور است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نقش مهمی دارد.