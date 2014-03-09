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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

اشتون در دیدار با لاریجانی:

اتحادیه اروپا متعهد به همکاری با ایران برای حل کامل موضوع هسته‌ای است

اتحادیه اروپا متعهد به همکاری با ایران برای حل کامل موضوع هسته‌ای است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با رئیس مجلس گفت: اتحادیه اروپا خود را متعهد و همکاری با ایران در زمینه حل کامل موضوع هسته‌ای و نیز سایر موضوعات مهم در سطح منطقه می‌بیند.

 به گزارش خبرگزاری مهر،کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیات همراه بعدازظهر امروز با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار رییس مجلس شورای اسلامی با تشریح اختیار و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی در بعد مسائل خارجی و موضوعات امنیت ملی گفت که مجلس از طریق کمیسیون‌های تخصصی موضوعات مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی را به دقت رصد می‌کند.

لاریجانی ادامه داد: تحولات اخیر هسته‌ای نیز در نشست‌های متعدد با حضور نمایندگان مردم مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به تاریخچه‌ای از روابط بین ایران و مجموعه اتحادیه اروپا از گذشته تاکنون، گفت: غرب در گذشته به تعهدات هسته‌ای خود در قبال حسن نیت ایران عمل نکرده و اکنون زمان آن است که اتحادیه اروپا و گروه 1+5 گام‌های عملی خود را صادقانه در جهت نیل به اهداف مشترک بردارند.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل منطقه‌ای، گفت: جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و آرامش در منطقه از جمله در افغانستان و عراق تلاش‌های بسیاری انجام داد و اکنون نیز آمادگی دارد برای حل بحران سوریه با اتحادیه اروپا همکاری خوبی را استمرار بخشد.

لاریجانی ادامه داد: حل بحران سوریه نیاز به گزینه‌هایی همچون نظامی‌گری و تسلیح و تجهیز افراطیون و تروریست‌ها نیست و تنها باید به مردم این کشور فرصت داد تا طی یک روند تدریجی و به طور آرام دموکراسی را در جامعه متکثر سوریه تعمیق بخشد.

وی همچنین گفت: وقتی صحبت از گسترش دموکراسی واقعی در منطقه خاورمیانه می‌شود نباید تفاوتی بین کشورها قائل شد و تعمیق این روند به طور حتم به ثبات و آرامش در منطقه و بین‌الملل کمک می‌کند.

در ادامه این دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی در مقطع کنونی، گفت: هدف از این سفر گفت‌وگو با مقامات عالیرتبه سیاسی ایران به منظور یافتن راه‌های گسترش همکاری هر چه بیشتر بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی افزود: اتحادیه اروپا خود را متعهد و همکاری با ایران در زمینه حل کامل موضوع هسته‌ای و نیز سایر موضوعات مهم در سطح منطقه می‌بیند.

خانم اشتون با اشاره به مواردی که در حوزه همکاری مشترک می‌گنجد، افزود: چالش‌های منطقه‌ای از جمله قاچاق موادمخدر، تروریزم، افراطی‌گری، بحران سوریه از جمله موضوعاتی هستند که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در حل آنها با یکدیگر رایزنی و مساعی داشته باشند.

وی افزود: آنچه در حال حاضر در زمینه بحران سوریه از اولویت برخوردار است ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این کشور است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نقش مهمی دارد.

کد مطلب 2252856

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